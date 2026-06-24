Kremlinul apreciază miercuri că disuasiunea nucleară este „singurul lucru” care fereşte lumea de un nou „război mondial”, fără să împiedice, cu toate acestea, o continuare a unor ”conflicte regionale”, relatează AFP.

„În afara disuasiunii nucleare, nu ne mai rămâne nimic altceva în lume”, a declarat la un Forum al unor experţi, „Primakov Readings”, la Moscova, un purtător de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.

„Acesta este singurul lucru care fereşte planeta de un război nuclear”, a subliniat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, transmite știrileprotv.ro.

Rusia şi-a lăudat puterea arsenalului nuclear şi a ameninţat în mai multe rânduri să-l folosească, de la începutul invaziei la scară mare a Ucrainei, la 24 februarie 2022.

În nenumăratele bombardamente ale Ucrainei, armata rusă a lovit în trei rânduri ţara vecină cu racheta de tip Oreşnik, o rachetă de ultimă generaţie, concepută să poarte focoase nucleare şi care poate zbura la o viteză hipersonică.

Acordul SUA-Rusia de dezarmare nucleară a expirat, Putin anunță dezvoltarea forțelor sale nucleare

Tratatul New START - ultimul acord bilateral de dezarmare nucleară între Rusia şi Stetele Unite - a expirat în februarie.

El a fost semnat în 2010 şi limita numărul lansatoarelor şi ogivelor nucleare strategice desfăşurate de către cele două ţări.

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov dădea asigurări, la puţin timp după expirarea acestui tratat, că Moscova va continua să respecte limitele impuse arsenalului nuclear rusesc - cu condiţia ca Statele Unite să facă acelaşi lucru.

Însă preşedintele rus Vladimir Putin a declarat, tot după expirarea New START, că dezvoltatea forţelor nucleare ale Rusiei este o „prioritate abslută”.