Rusia încearcă să găsească soluții pentru criza din aviația civilă și negociază cu Vietnamul închirierea unor aeronave împreună cu echipajele și serviciile de întreținere. Moscova recunoaște astfel, indirect, problemele tot mai mari cu care se confruntă transportatorii ruși, afectați de sancțiuni și de lipsa accesului la piese și servicii pentru avioanele occidentale.

Autoritățile ruse încearcă să ajungă la un acord cu Vietnamul pentru transferul unor aeronave către companiile aeriene ruse în regim de „leasing cu echipaj și întreținere”.

Ministrul rus al Transporturilor, Andrei Nikitin, a declarat că Moscova a transmis deja propunerile sale părții vietnameze, iar acestea sunt analizate.

„Le-am transmis colegilor noștri propunerile corespunzătoare, iar aceștia le analizează”, a spus Nikitin după negocierile ruso-vietnameze de la Moscova.

Potrivit ministrului, traficul aerian dintre cele două țări a crescut semnificativ. Numărul zborurilor ar fi ajuns să fie de aproape trei ori mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Sancțiunile au pus presiune pe flota rusă

Rusia caută de mai mult timp astfel de soluții, după ce sancțiunile internaționale au restricționat accesul companiilor sale aeriene la aeronave occidentale, piese de schimb și servicii de mentenanță.

Avioanele Boeing și Airbus reprezintă aproximativ două treimi din flota aviației civile ruse și asigură circa 90% din transportul de pasageri, transmite Digi24.ro.

În lipsa accesului normal la componente și servicii de întreținere, tot mai multe aeronave ajung să fie scoase temporar din operare.

Potrivit estimărilor citate de presa rusă, în această vară 130 dintre cele 673 de aeronave deținute de cele mai mari 11 companii aeriene din Rusia nu au efectuat zboruri.

Asta înseamnă aproape 20% din flotă, în condițiile în care, în mod normal, în perioada verii sunt considerate acceptabile pentru mentenanță și alte lucrări aproximativ 10% dintre aeronave.

La unii transportatori, aproape o treime din avioane stau la sol

Situația este și mai complicată dacă este exclus grupul Aeroflot din calcule.

La celelalte opt companii aeriene analizate, 93 din 322 de aeronave, adică aproape o treime din flotă, nu erau în operare în timpul verii.

Pentru Moscova, găsirea unor aeronave suplimentare a devenit astfel o problemă tot mai urgentă.

Începând din aprilie 2025, președintele Vladimir Putin a permis companiilor aeriene ruse să închirieze aeronave de la transportatori străini în regim de „leasing cu echipaj”. Anterior, acest tip de închiriere era permis doar între companii aeriene ruse și doar pentru curse interne.

Rusia a mai încercat să găsească soluții în străinătate

Vietnamul nu este prima țară de la care Moscova încearcă să obțină aeronave printr-un astfel de mecanism.

Rusia a purtat discuții și cu mai multe state, inclusiv din Asia Centrală, dar și cu Qatar, Kuweit și Etiopia.

În cazul Etiopiei, solicitarea Moscovei a fost respinsă în vara anului 2025. Autoritățile de la Addis Abeba au invocat, printre altele, faptul că nu au competența de a impune companiei Ethiopian Airlines închirierea unor aeronave către transportatorii ruși și au avertizat asupra riscului unor sancțiuni secundare americane.

Deocamdată nu este clar dacă Moscova a reușit să încheie un acord similar cu vreun alt stat.

Acum, Rusia își pune speranțele în Vietnam, în condițiile în care problemele cu flota occidentală și accesul limitat la componente continuă să pună presiune pe aviația civilă rusă.