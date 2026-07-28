În Spania, pompierii și voluntarii continuă lupta cu incendiile de vegetație izbucnite în centrul țării, lângă Madrid. Deși intervențiile din timpul nopții au reușit să încetinească extinderea flăcărilor, autoritățile avertizează că pericolul nu a trecut. Un nou val de caniculă ar putea alimenta focarele!

Dealurile împădurite din vestul Madridului rămân principalul front de luptă al pompierilor împotriva incendiilor de vegetație. Eforturile depuse pe parcursul nopții au dat rezultate vizibile, dar creșterea temperaturilor preconizată pentru azi ar putea alimenta din nou focarele.

„Casa a ars complet. E carbonizată... Femeia este atât de afectată încât nici nu mai poate vorbi.”

CONNOR GILLIES, SKY NEWS: „Următoarele 24 de ore aici, în Spania vor fi critice, deoarece se apropie un nou val de căldură, care va aduce temperaturi de 37, 38 de grade, iar acest incendiu are acum o suprafață de cinci ori mai mare decât orașul Barcelona.”



Suprafața totală arsă în preajma capitalei Madrid a ajuns la 70.000 de hectare. Agenția meteorologică spaniolă estimează că valul de căldură va continua cel puțin până duminică.



În urma focului au rămas cartiere acoperite de cenușă, gospodării distruse și oameni care nu știu dacă mai au o casă la care să se întoarcă.

CONNOR GILLIES, CORESPONDENT SKY NEWS:„Aceasta este tot ce a mai rămas dintr-un camping aflat în munții din apropierea Madridului. A fost distrus complet. Uitați, doar bicicleta unui copil a mai rămas aici. Imaginați-vă groaza și panica prin care au trecut oamenii, în timp ce flăcările înconjurau locul.”



Dezastrul din Spania arată cât de repede se poate transforma un incendiu de vegetație într-o criză pentru o întreagă regiune. Comunități întregi au fost evacuate.

RAREȘ NĂSTASE CORESPONDENT PRO TV ROMÂNIA: „Suntem într-un sat care a fost abandonat. Oamenii de aici au plecat. Un sat montan, cu vegetație foarte uscată, A fost nevoie de așa ceva pentru că, în momentul în care bate vântul, orice incendiu pornit poate să ajungă până aici, iar aceste proprietăți sunt în mare risc. ”



În alte părți, localnicii s-au mobilizat și au încercat să-și protejeze singuri casele, pentru că autoritățile nu au venit să-i ajute.

„ Ați văzut cum arată toată valea mistuită de flăcări, casele, oamenii... Există multă furie și neputință. Este ceva de neconceput. Am fost abandonați. Trei zile am rămas în munți și nu a venit nimeni."



Guvernul de la Madrid estimează că aproximativ 172.000 de hectare de teren împădurit au ars în acest an, de șase ori mai mult decât în 2025.