Spania a instalat o barieră de 500 de metri lungime la frontiera maritimă dintre teritoriul său nord-african Ceuta și țara vecină, Maroc. Asta după ce zeci de mii de migranți au trecut ilegal granița acum două zile. Între timp, bilanțul victimelor se apropie de 100 de morți.

Sute de migranți, care au luat cu asalt în ultimele zile enclava spaniolă Ceuta, s-au întors ieri peste graniță în Maroc. În fața reporterilor, au declarat că revin acasă din proprie inițiativă, deși susțin că au fost întâmpinați cu ostilitate de către localnici și chiar bătuți de forțele de ordine.

„Nu am mâncat de 3 zile. 3 zile fără mâncare, nu găsim nimic. De 4 zile nu am mâncat. Avem bani, dar nimeni nu vrea să ne vândă nimic.

Flămânzi și furioși, unii desculți sau fără tricou, alții cu răni vizibile, cei care s-au întors au spus că „au văzut iadul în Ceuta”.

„-Dacă am fi știut că va fi așa, nu am fi trecut granița. Ne-am încercat norocul, asta a fost tot.

-Nu, sincer, nu aș mai fi încercat. Aș fi rămas în Maroc, acasă.”

Sub privirile polițiștilor și militarilor marocani migranții au mers de-a lungul digului de protecție. Ei s-au întors în Maroc printr-o breșă din gardul de frontieră, care s-a transformat într-un punct de trecere neoficial.

„Pentru cei care vor să meargă în Ceuta sau în alte locuri, sincer, este foarte greu. Toți cei care au ajuns acolo au fost opriți și arestați. Nimeni nu vrea să le vândă alimente celor care au trecut granița.”

Între timp, bilanțul victimelor se apropie de 100 de morți. Potrivit autorităților spaniole, unii migranți s-au înecat. Alții și-au pierdut viața, în busculada creată în încercarea de a traversa digul de protecție. Autoritățile locale sunt copleșite de amploarea tragediei.

Said MOHAMED, ADMINISTRATORUL CIMITIRULUI MUSULMAN DIN CEUTA: „Am înmormântat trei persoane, pentru că aveam șapte trupuri la morgă, iar morga nu este suficient de mare pentru a le primi pe toate. De aceea a trebuit să le îngropăm. În ceea ce privește ce s-a întâmplat, nu știm încă numărul exact al victimelor.”

Autoritățile spun că valul de migranți a fost alimentat de o informație falsă, distribuită pe rețelele sociale. Potrivit zvonului, oricine ar fi ajuns în enclava spaniolă Ceuta, în următoarele zile, nu risca să fie expulzat. Mesajul a încurajat mii de oameni să încerce traversarea frontierei.

„Am văzut pe rețelele sociale informații potrivit cărora urma să se deschidă granița. Am înotat împreună cu ceilalți și, slavă Domnului, am reușit să trecem. Acum încercăm doar să găsim ceva de mâncare și să supraviețuim.

-Când ați ajuns la graniță, armata marocană nu v-a oprit?

-Ne-au lăsat să trecem. Asta este tot ce pot să spun."

Între timp, la Madrid, mii de spanioli au ieșit în stradă și au cerut demisia prim-ministrului Pedro Sanchez, considerat principalul vinovat pentru situația în care se află Spania.