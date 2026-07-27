Pompierii spanioli depun eforturi colosale, să oprească cel mai violent incendiu de vegetație din istoria recentă a țării. Flăcările au pârjolit peste 50 de mii de hectare de teren și a făcut scrum nenumărate gospodării. Continuă să se extindă și incendiul din zona capitalei Madrid. Peste 120 de mii de oameni au fost evacuați din mai multe orașe.

Mii de pompieri luptă până la epuizare cu un infern care pare de nestăvilit. Imagini dramatice continuă să vină din tot mai multe zone din spania, precum Madrid, Ávila, Toledo, Castellón și Valencia, unde un bărbat a murit în incendiul de vegetație izbucnit în Manises.

„Nu mai vorbim despre un incendiu forestier obișnuit, ci despre o criză regională de amploare, cu focare care au ajuns să se influențeze reciproc, evacuări masive și intervenția armatei.”



Între Madrid și Ávila, mai multe incendii de proporții au transformat pădurile și dealurile într-o zonă de război. Flăcările sunt împinse de vânt și alimentate de vegetația uscată, după săptămâni întregi de temperaturi extreme. Autoritățile au delimitat zone-tampon, oamenii sunt evacuați din timp din calea focului, si nimănui nu i se permite accesul spre zonele de risc.

„Rareș vorbește în engleză cu primul polițist. Este în mașină și discută cu el de la volan.”



Rareș NĂSTASE CORESPONDENT PRO TV ROMÂNIA: „Aici ne aflăm la marginea localității X. De la acest punct, accesul nu mai este permis. Polițiștii îi întorc pe toți cei aflați în trafic. Unii sunt localnici care voiau să se întoarcă la casele lor, însă nimeni nu poate înainta. Sunt cel puțin șapte sate, până spre Ávila, în care există pericolul extinderii fumului și a focului.”



Peste 115.000 de persoane au fost evacuate din cauza focului doar în zona Capitalei spaniole.

Rareș NĂSTASE CORESPONDENT PRO TV ROMÂNIA: „În nordul Madridului, spre munte, găsești multe astfel de proprietăți. Au suprafețe vaste, vii și porțiuni de pădure, sunt înconjurate de dealuri și oferă multă discreție. Acolo se vede doar un acoperiș, dincolo, un altul. Ei bine, toate aceste proprietăți se află acum în prima linie de risc. Priviți câtă vegetație uscată este în jur. Dacă focul ajunge aici, iar vântul bate cu putere, toate aceste imobile pot fi mistuite cu ușurință de flăcări.”

Adrian VASILE PLOSCAR, ROMAN CARE SI-A PIERDUT CASA ÎN INCENDII:„Casa mea era încercuită de brazi și de rășinoase. În cinci minute a luat foc. Acum oamenii sunt foarte calmi. Cand o sa-i lase sa mearga acasa trebuie sa fie pregatiti cu multi medici si multi psihologi. O sa fie foarte greu.”

Rares: „Trăiești de mult timp aici?”

ADRIAN VASILE PLOSCAR, ROMAN CARE SI-A PIERDUT CASA ÎN INCENDII: „De 20 de ani.”

„Și ai mai văzut așa ceva?”

ADRIAN VASILE PLOSCAR, ROMAN CARE SI-A PIERDUT CASA ÎN INCENDII: „Au mai fost acum doi ani tot in zona aia, dar l-au stins in doua zile. Si nu au fost asa amplu. Acum, focul se intinde pe kilometri.”

„Cum ti se pare ca s-au organizat?”

ADRIAN VASILE PLOSCAR, ROMAN CARE SI-A PIERDUT CASA ÎN INCENDII: „Foarte bine, au contactat fiecare persoana in parte, nu doar proprietarii, ci si chiriasii.”



În Spania, vegetația de pe aproape 80 de mii de hectare a fost mistuită de flăcări. În tot acest infern suferă cumplit și animalele. Zeci de caini pierduți cel mai probabil în timpul evacuărilor au fost salvați de pompieri. Militarii au făcut tot posibilul să ajute și sălbăticiunile rănilte de focul mistuitor.