Spania trimite trupe pentru întărirea securităţii în enclava sa nord-africană Ceuta, după ce mii de migranţi au înotat joi din Maroc către acest teritoriu, informează BBC. Presa spaniolă estimează că între 2.000 şi 3.000 de persoane au intrat joi în Ceuta, însă Garda Civilă nu a confirmat oficial aceste cifre.

Cel puţin 15 persoane s-au înecat încercând să ajungă în Ceuta. Autorităţile locale solicitaseră deja sprijinul Guvernului de la Madrid, pe fondul creşterii numărului de tentative de trecere a frontierei, însă joi s-au produs scene haotice, după ce controalele de la graniţă au cedat aparent sub presiunea afluxului de migranţi.

Migrație ilegală/ Profimedia

Migrație ilegală/ Profimedia

Migrație ilegală/ Profimedia

Migrație ilegală/ Profimedia

Decizia Curții Supreme

La începutul acestei luni, Curtea Supremă a Spaniei a decis că migranţii interceptaţi pe mare în timp ce încearcă să ajungă în Ceuta sau în cealaltă enclavă spaniolă, Melilla, nu mai pot fi returnaţi imediat în Maroc.

Ministerul spaniol de Interne a acuzat reţelele de trafic de persoane că exploatează această hotărâre pentru a „încuraja fluxul de migranţi fără documente”.

„Forţele armate vor sprijini Garda Civilă în exercitarea atribuţiilor sale şi vor îndeplini orice alte misiuni necesare pentru menţinerea securităţii în oraşul Ceuta”, a transmis ministerul.

Situată pe coasta de nord a Marocului, Ceuta este despărţită de Spania continentală de Strâmtoarea Gibraltar şi reprezintă de mult timp unul dintre principalele puncte de acces spre Europa pentru migranţi, informează digi24.ro.

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