Așteptată cu entuziasm, prima eclipsă totală de Soare după aproape 3 decenii a ținut cu sufletul la gură milioane de oameni. Steaua aflată în centrul sistemului nostru solar s-a întunecat mai bine de două minute, acoperită în totalitate de Lună. Evenimentul astronomic s-a văzut cel mai bine din Groenlanda, Islanda și din partea de nord a Spaniei.

Spectacolul astronomic a început în nordul îndepărat al Siberiei, apoi umbra Lunii a traversat Groenlanda, Islanda, nord-vestul Portugaliei și nordul Spaniei.



Claudia NIȚOI, REPORTER PROTV SPANIA: „ În aceste momente, Luna acoeră mai bine de jumătate din suprafața Soarelui. Lumina devine tot mai slabă, temperatura începe să scadă, iar pentru un minut și 43 de secunde aici va fi întuneric complet. ”

Peste 600 de locuri de observație din toată Spania au fost pregătite de autorități pentru sutele de mii de turiști ajunși acolo special pentru eclipsă.

„Se vedeau protuberanțele. Incredibil! Nu pot să descriu. Trebuie să fi văzut!”

„A fost cea mai faină experiență pe care am trăit-o. Tremuram tot pur și simplu când s-a întâmplat totalitatea. Chiar și vreo 2 lacrimi pot să zic că mi-au dat. ”



În momentul culminant al eclipsei, discul Soarelui a fost acoperit complet. Și atunci, pentru scurt timp, a apărut ceea ce în mod normal nu putem vedea: coroana solară, adică atmosfera exterioară, extrem de fierbinte, a Soarelui.

„ M-am așteptat să fie ceva special, dar când am văzut (eclipsa) a fost incredibil! ”



„A fost foarte emoționant. Mi s-a făcut pielea ca de găină. Prietena mea mi-a spus că temperatura va scădea cu patru grade. Dar, de emoție, eu n-am băgat de seamă.”



„Parcă m-a străbătut un fior prin tot corpul. A fost ceva incredibil, ceva ce nu cred că voi mai simți vreodată.”



Apele din largul insulei Mallorca s-au umplut de iahturi private, întrucât unii oameni au vrut să admire fenomenul de pe apă.



Clarissa WARD, CORESPONDENT CNN: „Au venit foarte multe ambarcațiuni, inclusiv unele care arată cu adevărat impresionant. Toate se îndreaptă acum înapoi spre porturi. Mulți dintre cei care au avut posibilitatea au ales să urmărească acest moment spectaculos de pe mare. Deși experții în eclipse cu care am vorbit mi-au spus că, de fapt, pierzi puțin din experiență atunci când ești pe apă, pentru că nu simți cu adevărat cum reacționează Pământul în momentul când Soarele e acoperit total. Cicadele au tăcut. Nu se mai auzea cântecul păsărilor. Solul a început să se răcească. Simți cum energia îți scade, iar apoi, câteva clipe mai târziu, sau după 93 de secunde, soarele începe să reapară. Cicadele încep din nou să cânte. Pământul începe să se încălzească la loc. Simți cum energia revine prin tine.”



Pe o plajă de lângă Lisabona, oamenii au primit gratuit ochelari speciali pentru a putea admira eclipsa.



„Este într-adevăr o experiență unică, știind că următoarea eclipsă totală nu va avea loc în timpul vieții noastre. Dar trebuie să recunosc că am fost puțin dezamăgit, pentru că mă așteptam să se întunece complet.

Anul viitor, pe 2 august, va avea loc o nouă eclipsă totală de Soare, de data aceasta, cu o durată rar întâlnită, de aproape 7 minute. Sudul Spaniei, Maroc, Algeria, Tunisia, Libia sau Arabia Saudită sunt cateva dintre zonele de unde va putea fi observat fenomenul.”