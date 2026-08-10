Spectacol de foc în Ushuaia, supranumit și "orașul de la capătul lumii". Muntele a fost luminat de sute de torțe și de energia celor care iubesc zăpada.În sudul Argentinei, unde acum este iarnă, peste 120 de schiori s-au aventurat pe un ghețar într-un peisaj care pare desprins din altă lume. La final, o tradiție veche a marcat simbolic schimbarea sezonului.

Noaptea a coborât peste Ushuaia, dar muntele a prins viață - animat de schiori, care au pornit la vale, cu torțele aprinse, pe ghețarul Martial. Pe măsură ce coborau, luminile se mișcau pe versant ca un șarpe de foc -semn că într-unul dintre cele mai sudice orașe ale lumii, iarna australă nu înseamnă doar frig și întuneric.

Sebastian BELTRAME, SCHIOR:„Reprezintă cultura muntelui, reprezintă Țara de Foc. Am luminat muntele cu energia noastră."

Pentru schiori, coborârea a fost însă mai mult decât un spectacol...

Sofia PIERCE, SCHIOARE: „Efortul de a urca acolo, în acele condiții, a fost foarte mare, dar satisfacția coborârii este extraordinară. Să-i auzi pe toți cum strigă și să vezi cu torțele aprinse a fost cu adevărat emoționant."

Distracția a continuat la poalele versantului...

Pentru localnici, focul înseamnă un nou început - trecutul este lăsat în urmă, iar un nou sezon este întâmpinat cu speranță. Muzica și gastronomia locală au completat petrecerea. Evenimentul, ajuns la cea de-a 31-a ediție, a fost organizat de Ziua Alpinistului.