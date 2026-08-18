A fost zi de sărbătoare pe străzile din Tokyo, unde ieri a avut loc unul dintre cele mai spectaculoase festivaluri tradiționale ale metropolei japoneze. Participanții poartă pe umeri altare mobile, iar spectatorii și pompierii îi stropesc din abundență cu apă.

Anul acesta, 54 de altare au fost purtate, pe un traseu de opt kilometri, de aproximativ 25 de mii de oameni, în fața a sute de mii de spectatori.

Unele dintre altare cântăresc sute de kilograme, iar transportul lor este o adevărată probă de forță și coordonare.

Festivalul are loc o dată la trei ani și are o tradiție veche de aproape patru secole.

Apa are un rol esențial: pe lângă semnificația ritualică, îi ajută pe participanți să suporte căldura și umiditatea ridicată din august.