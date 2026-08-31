O artistă din Australia susține, de câteva ori pe săptămână, concerte cu spectatori aparte. Tânăra cântă la harpă în fața lemurilor și rinocerilor de la grădina zoologică din Canberra. Reacțiile animalelor arată că muzica este cu adevărat un limbaj universal.

De 5 ani, Alison Ware cântă la harpă pentru unii dintre cei mai neobișnuiți "spectatori". Terapeuta îi încântă pe rinocerii, lemurii, leii și chiar peștii de la Grădina Zoologică și Acvariul Național din Canberra. Fiecare sesiune este adaptată pentru animalele care ascultă.

Alison WARE, TERAPEUT PRIN HARPĂ: „E ca la oameni: sunt zile în care simțim nevoia să ascultăm muzică și zile în care nu avem chef de ea. Primatele preferă harpa mai mare, cu un sunet mai delicat. Rinocerului îi plac sunetele mai grave ale harpei.”

Unele animale se apropie pentru a explora sunetele neobișnuite, în timp ce altele se relaxează și adorm. Printre cei mai entuziaști ascultători ai lui Alison se numără lemurii cu guler alb-negru. Îngrijitorii spun că aceste sesiuni muzicale au devenit o parte importantă din rutina lor.

Olivia WARE, ÎNGRIJITOR: „Este plăcut să aduci o harpă aici. Pentru animale, este o formă cu totul specială de stimulare auditivă și, în același timp, are un efect foarte calmant. Le place pur și simplu să se ghemuiască și să asculte harpa..”

Alison folosește muzica pentru a oferi alinare și oamenilor, în spitalele din capitala australiană. Fie că le cântă pacienților sau locatarilor de la zoo, harpa sa are un efect aparte - creează o atmosferă de liniște și calm.

Alison WARE, TERAPEUT PRIN HARPĂ: „Lucrez în îngrijiri paliative și folosesc harpa în acest context, așa că asta e, probabil, o altă modalitate de a-mi folosi muzica. Iar pentru mine este foarte relaxant. Cred că primesc la fel de mult pe cât sper că le ofer animalelor. Este un adevărat privilegiu.”