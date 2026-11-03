Armata SUA a lansat luni atacuri limitate asupra insulei Qeshm din Iran, au declarat trei oficiali americani pentru CNN, caracterizând acţiunea ca fiind de natură defensivă şi menită să protejeze bunurile SUA din regiune.

Un oficial a afirmat că atacul SUA a venit ca răspuns la faptul că Iranul a tras asupra unui avion american. Nu pare a fi genul de operaţiune de luptă de amploare pe care oficialii o aveau în vedere, iar Wall Street Journal, care a dezvăluit primul această operaţiune, a relatat că alte astfel de atacuri au fost efectuate anterior în secret, scrie News.ro.

„Aceasta a fost o măsură defensivă împotriva iranienilor care foloseau rachete sol-aer împotriva bunurilor americane”, a declarat un alt oficial american.

Însă această nouă acţiune, desfăşurată în ajunul zilei alegerilor, ne reaminteşte că situaţia din Iran rămâne nerezolvată, iar posibilitatea unui conflict armat este încă foarte reală.

O persoană familiarizată cu problema a afirmat că administraţia a ţinut în mod deliberat atacul secret, în încercarea de a nu exagera importanţa acestei mişcări defensive. Persoana respectivă a adăugat că atacurile au avut scopul de a proteja bunurile americane.

Atacul are loc în contextul în care preşedintele Donald Trump a sugerat luni că diplomaţia cu Teheranul este încă în desfăşurare, scriind pe reţelele sociale că un acord „ar putea fi încheiat”.

Într-o apariţie difuzată luni seara pe Fox News, Trump nu a abordat în mod specific informaţiile privind noi atacuri în Iran, dar şi-a apărat în linii mari decizia de a declanşa războiul în Iran şi a sugerat că nu au avut loc lupte recente.

„Nu suntem în război. Toată lumea spune: «Sunteţi în război!» Ei bine, când a fost ultima oară când am tras cu ceva? Acesta nu este un război — este un război foarte «moale»… Dar nu este ca un război care se desfăşoară în prezent. Nu există un război în plină desfăşurare. S-ar putea întâmpla dacă ei nu ajung la un acord, dar ei doresc foarte mult să ajungă la un acord şi există şanse foarte mari să ajungem la un acord”, a spus Trump.

Vicepreşedintele JD Vance a adoptat un ton similar luni, declarând reporterilor că SUA şi Iranul au „înregistrat unele progrese” în direcţia găsirii unei căi de ieşire din conflict.

„Iranienii sunt întotdeauna puţin imprevizibili şi, aşa cum spune mereu preşedintele, acesta îşi păstrează opţiunile cinetice, îşi păstrează opţiunile necinetice. Dar cu siguranţă am înregistrat unele progrese. Vom vedea dacă putem face şi mai multe”, a spus vicepreşedintele, adăugând că tocmai discutasese cu preşedintele despre război şi că amândoi se simţeau „destul de optimişti” în privinţa unui potenţial acord, scrie știrileprotv.ro