SUA pregătesc cele mai dure sancțiuni de până acum împotriva Iranului, în timp ce Donald Trump avertizează că orice țară care îi oferă sprijin vital va suporta consecințe economice. Șeful Trezoreriei SUA, Scott Bessent, susține că presiunea economică ar putea reduce necesitatea unor noi operațiuni militare de amploare.

Declarațiile lui Bessent de joi vin după ce cu o zi în urmă președintele american Donald Trump a amenințat cu lansarea unui „războiul economic”, precum și un avertismentul privind consecințele economice împotriva oricărei țări care ar oferi „orice fel de sprijin vital Iranului”.

Prețurile petrolului au crescut joi la cel mai ridicat nivel din ultimele trei săptămâni, în urma amenințărilor SUA cu sancțiuni financiare menite să forțeze încetarea unui război care durează de aproape șase luni și care a blocat milioane de barili de petrol din Orientul Mijlociu.

„Nu sunt sigur de ce prețul petrolului a crescut brusc din această cauză”, a declarat Bessent pentru CNBC.

„Dacă exercităm presiune economică maximă, asta înseamnă că, probabil, nu va avea loc o reluare a conflictului la scară largă”, a spus el, folosind un termen care se referă la forța militară.

SUA și Iranul au anunțat de două ori acorduri de încetare a focului, în aprilie și iunie, cu scopul de a restabili libera circulație a transporturilor maritime prin Strâmtoarea Ormuz, ca un pas către încheierea conflictului, dar ambele acorduri s-au destrămat rapid.

„Este o lovitură dublă”

Iranul a rezistat unor sancțiuni economice aproape continue și severe timp de aproape 50 de ani, de la Revoluția Islamică din 1979.

Înainte de declarațiile lui Bessent, Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a declarat că condamnă sancțiunile economice și comerciale impuse de SUA, calificându-le drept „terorism economic” care nu vor „crea nici cea mai mică ezitare în hotărârea iranienilor de a apăra independența, demnitatea și suveranitatea națională” a țării.

Bessent a declarat pentru CNBC că va oferi mai multe detalii despre cel mai recent pachet de sancțiuni și că va „vorbi exact despre ceea ce vom face” în privința Iranului în cadrul unei conferințe de presă pe care o va organiza luni.

„Este o lovitură dublă. Avem blocada (asupra Iranului) și vom impune cele mai dure sancțiuni din istorie”, a adăugat șeful Trezoreriei SUA, referindu-se la blocada navală americană impusă Iranului în aprilie și suspendată pentru o lună la mijlocul lunii iunie.

„Măsura va da roade în Iran și vom dărâma acest regim. Este timpul ca aliații noștri și restul lumii să ia o decizie”, a afirmat Bessent.

China cumpără mult petrol din Iran

China cumpără peste 80% din petrolul exportat de Iran, conform datelor din 2025 ale firmei de analiză Kpler, dar angajarea într-un război economic și mai intens cu China – un exportator major către SUA, inclusiv de minerale vitale din categoria pământurilor rare – riscă represalii împotriva Washingtonului.

Când a fost întrebat dacă Statele Unite ar putea viza China pentru că face afaceri cu Iranul, Bessent a spus că multe discuții ar fi mai bine să aibă loc în privat.

„Rețineți că chinezii își obțin 50% din energie… din Golf. Așadar, ar fi un mare serviciu pentru ei să se alinieze la această politică”, a spus el.

Ambasada Chinei la Washington a declarat că „sancțiunile și presiunea nu ajută la rezolvarea problemei”.

„China face apel la părțile implicate să ia măsuri responsabile și să rezolve problema prin mijloace politice și diplomatice”, a afirmat un purtător de cuvânt al ambasadei.

Amenințările lui Trump

Într-un mesaj postat miercuri pe rețelele de socializare, Trump a promis un „război economic și izolare la o scară fără precedent”. El nu a precizat ce măsuri concrete vor lua SUA și nici nu a numit vreo țară, deși avertismentul pare să se extindă și asupra aliaților SUA care au contribuit la medierea negocierilor de pace.

„ORICE țară care permite instituțiilor sale financiare, companiilor, aeroporturilor sau entităților guvernamentale să ofere orice fel de sprijin vital Iranului se va confrunta ea însăși cu consecințe economice ENORME”, a scris Trump, care se află sub presiune pe plan intern din cauza războiului nepopular.

Conflictul a dus la prețuri ridicate la combustibil, afectându-i popularitatea și riscând ca partidul său să piardă controlul asupra Congresului în alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Șeful diplomației iraniene, Abbas Araqchi, a calificat declarațiile liderului american drept o încercare de a distrage atenția opiniei publice americane de la problemele financiare interne, inclusiv datoria record și creșterea ratelor dobânzilor.

Amenințările și anunțurile lui Trump de pe rețelele de socializare nu sunt întotdeauna puse în aplicare așa cum sunt formulate, menționează Reuters, relatează hotnews.ro.