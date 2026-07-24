Presa iraniană a raportat mai multe explozii vineri dimineaţă, după ce forţele americane au anunţat cea de-a 13-a noapte consecutivă de atacuri asupra unor ţinte din Iran.

Zone din apropierea oraşelor Ahvaz, Andimeshk şi Omidiyeh, în provincia Khuzestan din sud-vestul Iranului, s-au numărat printre ţintele vizate, a relatat agenţia de ştiri Fars, citând autorităţile iraniene.

Explozii au fost raportate şi în apropierea insulei Qeshm din Strâmtoarea Ormuz şi în jurul oraşului portuar Bandar Abbas, potrivit dpa, preluată de Agerpres.

Comandamentul Central al SUA (Centcom) a declarat că ultimul val de atacuri a durat puţin peste două ore şi s-a încheiat la ora locală 04:30 (01:00 GMT).

Într-o postare pe X, Centcom a afirmat că „a vizat centre de comandă militară iraniene, instalaţii de depozitare a dronelor, reţele de comunicaţii, situri de supraveghere de coastă şi capacităţi maritime pentru a diminua şi mai mult ameninţarea pe care o reprezintă Iranul pentru marinarii şi navele comerciale civile care tranzitează Strâmtoarea Ormuz”.

Centcom a reiterat, de asemenea, poziţia SUA conform căreia Strâmtoarea Ormuz a rămas deschisă navigaţiei în pofida atacurilor recente lansate de Gardienii Revoluţiei din Iran şi că navele comerciale ar putea trece prin ea cu sprijin militar american.

Conflictul a escaladat din nou la începutul acestei luni, după ce forţele iraniene au tras asupra unor nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz, relatează digi24.ro.

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