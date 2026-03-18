Administrația americană condusă de Donald Trump extinde un program controversat care ar putea afecta accesul în Statele Unite pentru cetățeni din zeci de țări. Potrivit unor informații confirmate de oficiali citați de Reuters, solicitanții de viză din aproximativ 50 de state vor fi obligați să depună o garanție financiară de până la 15.000 de dolari pentru a putea intra în SUA, scrie digi24.ro.

Programul vizează în special persoanele care solicită vize de tip B1/B2 (afaceri și turism). Garanția funcționează ca un depozit:

banii sunt returnați dacă vizitatorul respectă condițiile vizei;

suma poate fi pierdută dacă persoana depășește perioada legală de ședere.

Scopul declarat este reducerea numărului de persoane care rămân ilegal în SUA după expirarea vizelor. Autoritățile americane estimează că sute de mii de oameni depășesc anual termenul permis .

Lista a fost extinsă recent cu încă 12 state, printre care:Cambodgia, Etiopia, Georgia, Mongolia, Tunisia sau Nicaragua.

Acestea se adaugă altor 38 de țări – majoritatea din Africa și Asia – considerate cu risc ridicat privind depășirea șederii legale.

Programul face parte dintr-un pachet mai amplu de politici stricte privind imigrația:

controale mai severe la acordarea vizelor

revocări de permise de ședere

monitorizarea activității online a unor solicitanți

Autoritățile susțin că măsurile sunt necesare pentru securitatea națională și controlul imigrației ilegale.

Organizațiile pentru drepturile omului critică dur inițiativa, considerând că:

creează bariere financiare majore pentru cetățenii din țări mai sărace

limitează accesul echitabil la procedura de viză

poate afecta libertatea de circulație

În același timp, unele state au reacționat prin măsuri de reciprocitate, propunând garanții similare pentru cetățenii americani.

Programul, lansat inițial ca proiect pilot, este extins treptat și ar putea deveni permanent dacă autoritățile consideră că reduce semnificativ încălcările regimului de viză.