Administrația americană a anunțat un nou set de tarife vamale pentru importurile din mai multe țări și teritorii, în timp ce președintele Donald Trump continuă să promoveze politica protecționistă, una dintre principalele direcții ale mandatului său, potrivit BBC.

Măsurile vizează cel puțin 12 parteneri comerciali ai Statelor Unite, printre care China, Uniunea Europeană și Japonia.

China va fi vizată de tarife de până la 40%, în timp ce pentru Vietnam nivelul poate ajunge la 35%. Alte economii vor avea taxe de 20% sau 25%, însă unele dintre aceste rate vor fi reduse efectiv în urma plafonărilor tarifare convenite anterior de Donald Trump.

Noile măsuri vin după ce Casa Albă a lansat, în martie, o investigație privind practicile comerciale ale partenerilor Statelor Unite, în urma deciziei Curții Supreme americane care a stabilit că tarifele anunțate anterior de Trump, în cadrul așa-numitei campanii „Liberation Day”, erau ilegale.

Tarifele vamale reprezintă una dintre politicile centrale ale președintelui american în al doilea mandat. Trump susține că taxarea importurilor va stimula producția internă, va încuraja companiile să investească în Statele Unite și va contribui la crearea de locuri de muncă.

Economiștii avertizează însă că taxele vamale pot alimenta inflația, pot crește prețurile suportate de consumatori și pot afecta comerțul internațional.

Noile tarife se înscriu în seria de măsuri și amenințări comerciale lansate de Trump începând cu revenirea sa la Casa Albă, în contextul în care administrația încearcă să reconfigureze relațiile economice ale Statelor Unite cu principalii parteneri comerciali, transmite G4media.