Pentru a doua noapte consecutiv, armata americană a lansat o nouă serie de atacuri asupra Iranului. Se întâmplă la o zi după ce Donald Trump a spus că armistițiul este de domeniul trecutului. Operațiunea a fost o ripostă la atacurile iraniene asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz, a scris liderul de la Casa Albă pe rețeaua lui de comunicare. Și a avertizat că orice nouă agresiune, din partea iranienilor, va fi întâmpinată cu o reacție și mai dură. Pakistanul, unul dintre mediatori, le-a cerut ambelor tabere să evite o escaladare.

Exploziile s-au auzit preponderent în sudul Iranului, dar și în orașele de coastă. Washingtonul a transmis că loviturile au vizat infrastructura militară și capacitățile folosite de iranieni pentru a amenința libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz.

Atacurile au fost anunțate încă de miercuri de Donald Trump. Aflat la summitul NATO din Turcia, președintele american a dat de înțeles că răbdarea sa față de Iran se apropie de sfârșit.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE SUA: „Din punctul meu de vedere, este pur și simplu o pierdere de timp să tratezi cu ei. Sunt mincinoși. Încheiem acordul, ne înțelegem că nu vor avea arme nucleare. Apoi ei ies și declară jurnaliștilor că nici măcar nu am discutat despre asta. Este ceva în neregulă cu ei. Sunt smintiți.”

JD Vance, VICEPREȘEDINTELE SUA: „Președintele are la dispoziție numeroase opțiuni. Evident, nu vă voi spune exact ce urmează să se întâmple, însă mesajul transmis de președintele este foarte clar: Strâmtoarea Ormuz va rămâne deschisă.”

Trump susține că Teheranul vrea să-l asasineze.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE SUA: „Sunt numărul 1 pe lista Iranului pentru a fi ucis”.

Tensiunile au escaladat după ce, marți noapte, forțele americane au lovit ținte din Iran, ca răspuns la atacurile iraniene asupra unor petroliere din Strâmtoarea Ormuz. Au urmat represalii din partea Teheranului, cu atacuri asupra bazelor americane din Bahrain și Kuweit.

Pe 17 iunie, Statele Unite și Iranul au semnat un memorandum, care a oprit confruntările armate și a deschis o perioadă de negocieri de 60 de zile, în vederea încheierii unui acord de pace final. Tratativele erau însă întrerupte, pe durata ceremoniilor funerare pentru fostul lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei. Înmormântarea este programată joi, în orașul natal al lui Khamenei, aflat în nord-estul Iranului, transmite știrileprotv.ro.