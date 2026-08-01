Președintele american Donald Trump a declarat vineri că Statele Unite nu au fost de acord ca Ucraina să construiască rachete Patriot, dar că discuțiile sunt în derulare, adăugând că SUA trebuie să fie „foarte atente când vine vorba de a permite cuiva să le construiască”, informează Reuters.

Trump a spus în cadrul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a avut loc în Turcia luna aceasta, la Ankara, că urma să acorde Ucrainei o licență pentru fabricarea rachetelor interceptoare Patriot, pentru a o ajuta să se apere împotriva atacurilor rusești, dar de atunci s-a distanțat de această promisiune, în ciuda faptului că l-a primit pe Zelenski la Casa Albă săptămâna aceasta, transmite hotnews.ro.

Întrebat despre rachetele Patriot în cadrul unei ședințe de cabinet la reședința de la Camp David, vineri, Trump a subliniat îngrijorările legate de partajarea armamentului avansat al SUA, inclusiv a tehnologiei rachetelor.

„Este un pas important”, a spus Trump.

„În cazul președintelui Zelenski, acesta ar dori să aibă câteva rachete Patriot, ar dori să aibă câteva rachete Tomahawk, care, după cum știți, sunt letale – una ofensivă, una defensivă”, a spus Trump.

„Trebuie să fii foarte chibzuit, dar și foarte prudent. Deocamdată, nu am fost de acord cu asta. Discutăm despre acest lucru, dar este dificil să cedezi acest tip de tehnologie. Și nu cred că s-ar întâmpla vreodată, dar, știți, există oameni cărora le oferi această tehnologie și care, într-o zi, s-ar putea întoarce împotriva ta”, a spus Trump.

Pe măsură ce Rusia și-a intensificat bombardamentele aeriene, Ucraina se confruntă cu o penurie cronică de rachete Patriot, care rămân singura armă din arsenalul său capabilă să doboare rachetele balistice și hipersonice trimise de armata rusă.

Ucraina urmărește de mult timp încheierea unui acord de coproducție pentru rachetele Patriot PAC-3 destinate interceptării rachetelor balistice, cu intenția de a le produce pe plan intern.

Promisiunea anterioară a lui Trump de a acorda o licență pentru un astfel de acord de producție a surprins pe mulți, iar oficialii ucraineni s-au întâlnit de atunci cu reprezentanți ai Pentagonului și cu directori din industrie pentru a stabili detalii mai concrete.

Aceste eforturi continuă, dar ambasadoarea ucraineană Olga Stefanișina a declarat joi că este încrezătoare că Lockheed Martin, producătorul rachetelor PAC-3, este pe deplin angajat în aprofundarea cooperării cu Ucraina. Directorii Lockheed s-au întâlnit marți cu Zelenski, iar compania intenționează să trimită în curând reprezentanți în Ucraina, a spus ea.