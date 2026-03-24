Pentagonul ar urma să trimită mii de militari din Divizia 82 Aeropurtată în Orientul Mijlociu, au declarat marţi pentru Reuters două persoane familiarizate cu situaţia, transmite știrileprotv.ro.

Oficialii, care s-au exprimat sub rezerva anonimatului, nu au specificat unde anume în Orientul Mijlociu vor fi desfăşurate trupele sau când vor ajunge în regiune. Militarii sunt staţionaţi la Fort Bragg, în Carolina de Nord.

Pentru moment nu a fost luată nicio decizie privind trimiterea de trupe americane în Iran, a declarat una dintre surse pentru Reuters, însă acestea vor consolida capacitatea pentru potenţiale operaţiuni viitoare în regiune.

Trimiterea militarilor în regiune are loc după desfăşurarea săptămâna trecută a mii de puşcaşi marini şi marinari la bordul USS Boxer, o navă de asalt amfibie, împreună cu Unitatea Expediţionară de Puşcaşi Marini şi navele de război care îi însoţesc.

Desfăşurările aşteptate au loc la o zi după ce preşedintele american Donald Trump a declarat că va amâna timp de cinci zile loviturile militare împotriva centralelor electrice iraniene, afirmând că au existat discuţii "productive" cu Iranul.

Cu toate acestea, Teheranul a negat luni că ar fi avut loc negocieri cu SUA.