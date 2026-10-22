SUA și Israelul pregătesc o nouă ofensivă împotriva Iranului după alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, programate pe 3 noiembrie, potrivit New York Times. Donald Trump amânase un atac în octombrie, când ambele armate erau în alertă maximă.

Elena Pozdîrcă
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Potrivit ziarului, cele două ţări lucrează la o operaţiune scurtă şi intensă ce ar putea include atacuri asupra instalaţiilor nucleare, depozitelor de rachete şi drone şi a infrastructurii energetice iraniene, scrie EFE, potrivit Agerpres.

Armatele şi-au intensificat, de asemenea, exerciţiile şi au practicat manevre ofensive cu avioane deasupra Irakului.

Secretarul american al apărării Pete Hegseth s-a întâlnit săptămâna aceasta în Israel cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu pentru a discuta despre noi atacuri, potrivit funcţionarilor americani citaţi de NYT.

Unii strategi militari consideră că o campanie ofensivă de trei zile ar putea provoca daune economice suficiente pentru a obliga Teheranul să facă concesii diplomatice.

Totuşi, ofensiva anterioară, desfăşurată între februarie şi aprilie, nu a reuşit să obţină progrese semnificative în negocieri şi a contribuit la creşterea preţului energiei şi a inflaţiei la nivel mondial.

Preşedintele Trump a stopat în mod repetat propunerile de reluare a luptelor la scară largă, inclusiv o operaţiune planificată pentru începutul lunii octombrie.

Deşi există posibilitatea ca liderul de la Casa Albă să autorizeze noi atacuri înainte de noiembrie, calendarul electoral şi promisiunea sa de a nu acţiona înainte de alegerile de la jumătatea mandatului fac mai probabilă o pauză până după scrutin, potrivit NYT.

Pe de altă parte, Iranul a avertizat că va răspunde cu atacuri mai ample ce ar putea viza centre de date, cabluri submarine de internet şi facilităţi petroliere din Arabia Saudită, scrie știrileprotv.ro.

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