Oficiali americani și ruși discută posibilitatea reluării livrărilor de gaze rusești către Europa, inclusiv prin conductele Nord Stream, care transportau gaze către Germania înainte de invazia Rusiei în Ucraina.



Discuțiile îi implică pe emisarul special american Jared Kushner și Kirill Dmitriev, un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, au declarat pentru Reuters cinci persoane familiarizate cu situația.

Una dintre variantele analizate ar fi implicarea unui investitor american în Nord Stream, astfel încât fluxurile de gaze către Germania să poată fi reluate după încheierea războiului din Ucraina. Un acord ar putea permite companiilor americane să obțină profituri din comerțul cu energie.

Reluarea livrărilor se confruntă însă cu obstacole majore. Nord Stream și gazul rusesc sunt vizate de sancțiuni americane și europene, iar Germania se opune redeschiderii conductelor, afirmând că și-a găsit surse alternative de aprovizionare. Și Polonia și țările baltice resping revenirea la dependența energetică de Rusia.

Înainte de invazia Rusiei în Ucraina, Germania își procura mai mult de jumătate din necesarul de gaze din Rusia prin Nord Stream. Conductele au fost avariate în urma unor explozii subacvatice în septembrie 2022.

Discuțiile dintre Washington și Moscova vizează și posibila vânzare a unor active europene ale companiei ruse Lukoil către un consorțiu format din investitori americani și din Orientul Mijlociu. Potrivit Reuters, însă, reluarea fluxurilor de gaze prin Nord Stream este puțin probabilă pe termen mediu, scrie știrileprotv.ro