Suedia și Marea Britanie vor echipa avioanele de vânătoare Gripen ale Ucrainei, programate să sosească la începutul anului 2027, cu rachete avansate aer-aer Meteor. Propulsia lor de tip statoreactor (ramjet) și raza lungă de acțiune le-ar putea oferi piloților ucraineni un avantaj decisiv în fața avioanelor rusești, în special atunci când sunt utilizate în tandem cu platforma suedeză de avertizare timpurie și control aerian (AEW&C) Saab ASC 890, scrie Kyiv Post.

Suedia, împreună cu Marea Britanie, se află în grafic pentru a livra rachete aer-aer de ultimă generație Meteor, destinate echipării avioanelor de vânătoare avansate Gripen pe care Ucraina urmează să le primească la începutul anului 2027, se arată într-un comunicat emis marți de Ministerul Apărării din Ucraina.

Ministrul ucrainean al Apărării, Evhenii Hmara, ministrul suedez al Apărării, Pål Jonson, și secretarul de stat pentru Apărare al Regatului Unit, Wes Streeting, au semnat la Bruxelles o scrisoare de intenție pentru continuarea cooperării în vederea echipării unui lot de avioane Saab JAS 39 Gripen C (monoloc) și D (cu două locuri), pe care Forțele Aeriene Ucrainene le așteaptă în perioada ianuarie-februarie 2027. O componentă esențială a acestui pachet de asistență, potrivit comunicatului Ministerului Apărării, o va constitui transferul, odată cu aeronavele Gripen, al unor stocuri de rachete aer-aer cu rază lungă de acțiune Meteor, fabricate de compania MBDA.

„Prioritatea cheie o reprezintă rachetele Meteor. Cu ajutorul lor, avioanele Gripen vor putea distruge aeronavele inamice purtătoare de bombe glisante și vor putea proteja orașele din prima linie, precum și pozițiile militarilor noștri. Lucrăm cu partenerii pentru a ne asigura că armamentul sosește sincronizat cu aeronavele în sine”, a declarat Hmara într-un comunicat. Clasificată drept rachetă aer-aer cu rază de acțiune dincolo de raza vizuală (BVRAAM), Meteor este o armă de înaltă tehnologie destinată războiului aerian, dezvoltată de MBDA, un consorțiu care include grupul franco-germano-olandezo-european Airbus (37,5%), compania britanică BAE Systems (37,5%) și grupul italian Leonardo (25%).

Rachetă cu motor ramjet

Analiștii independenți evaluează, de regulă, racheta Meteor drept una dintre cele mai performante din lume și superioară aproape tuturor rachetelor aer-aer rusești. Combinate cu radarele moderne și caracteristicile excelente de zbor ale aeronavei Gripen, rachetele Meteor le-ar putea oferi piloților de vânătoare ucraineni, pentru prima dată în războiul ruso-ucrainean, un avantaj potențial decisiv în fața omologilor lor ruși în luptele aeriene.

Un avantaj esențial al rachetei Meteor îl reprezintă motorul său unic de tip statoreactor (ramjet), care îi asigură propulsie pe toată durata zborului și o capacitate superioară de urmărire și lovire a țintei, comparativ cu motoarele-rachetă convenționale cu care sunt echipate rachetele rusești, care ard doar câteva secunde după lansare, potrivit unei analize din 2020, realizată de institutul britanic Royal United Services Institute (RUSI).

Un atu la fel de important pe care racheta Meteor l-ar putea aduce apărării aeriene ucrainene ar fi o nouă capacitate de a ataca bombardierele rusești care lansează bombe glisante cu rază lungă de acțiune. În prezent, Forțele Aeriene ale Ucrainei operează o flotă mixtă, care include avioane de vânătoare și de atac din epoca sovietică, precum și avioane multirol modernizate F-16AM și Mirage 2000-5F donate de aliații europeni.

De la a doua invazie a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, Forțele Aerospațiale Ruse și-au depășit în mod constant omologul ucrainean din punct de vedere cantitativ și, uneori, calitativ, mai scrie Kyiv Post.

„Trage și uită”

În momentul de față, apărarea antiaeriană ucraineană, atât cea terestră, cât și cea aeriană, este în mare parte incapabilă să oprească atacurile cu bombe cu planare rusești, deoarece bombardierele ruse își lansează încărcătura din interiorul spațiului aerian rus, în afara razei de acțiune a sistemelor antiaeriene terestre ale Ucrainei.

Avioanele de vânătoare ucrainene F-16AM și Mirage 2000-5F nu pot ataca aceste bombardiere, întrucât ar fi nevoite să zboare periculos de aproape de linia frontului - unde sunt vulnerabile în fața bateriilor rusești S-300 și S-400 - pentru a putea utiliza rachetele AIM-120B/C furnizate de aliați.

Deși aceste rachete cu propulsie clasică au raze de acțiune comparabile cu rachetele standard R-77 de pe avioanele Su-34 și MiG-31, rachetele mai noi de tip R-37 pot fi lansate de la o distanță de aproximativ 200 km, raza aproximativă a rachetelor AIM-120D, care nu au fost furnizate Ucrainei.

Motorul statoreactor (ramjet) al rachetei Meteor schimbă radical regulile jocului, deoarece nu doar extinde raza de lovire a armei, ci continuă să propulseze racheta și în apropierea razei sale maxime, conferindu-i o zonă uriașă din care ținta nu poate scăpa („no-escape zone”) - o performanță indisponibilă în cazul rachetelor cu propulsie clasică (motoare-rachetă) în faza finală a traiectoriei, spre limita razei lor de acțiune.

Un alt element esențial pentru doborârea avioanelor care lansează bombe cu planare îl reprezintă capabilitatea Link-16 a aeronavei suedeze Saab 340 AEW&C (ASC 890), care va putea acționa ca un senzor cu rază lungă de acțiune și radar de dirijare direct pentru racheta Meteor.

Aceasta înseamnă că orice aeronavă echipată cu sistemul Link-16 (inclusiv toate cele trei modele de avioane de vânătoare occidentale pe care Ucraina le va avea în dotare începând cu 2027) va putea partaja imaginea situațională a platformei ASC 890, chiar și atunci când propriii săi senzori nu au contact direct cu adversarul.

Principalul avantaj pe care îl va oferi avionul Gripen constă în capacitatea de a lansa racheta Meteor, cu letalitatea sa mult sporită, rămânând în același timp la o distanță sigură față de mediul periculos al liniei frontului, ceea ce îi oferă pilotului ucrainean o veritabilă capacitate de tip „trage și uită” („fire-and-forget”).

Ajutor suedez și britanic

Suedia va aloca 720 de milioane de coroane (71 de milioane de dolari) pentru achiziționarea de muniție destinată avioanelor Gripen, a relatat marți postul public Radio Suedia.

Pachetul include, de asemenea, 19,8 milioane de dolari pentru achiziții efectuate de aliați de armament fabricat în SUA și 17,8 milioane de dolari pentru achiziționarea de muniție de artilerie de la producători terți.

Proiectul de buget al Suediei pentru anul 2027 prevede totodată un sprijin militar de aproximativ 4,4 miliarde de dolari pentru Ucraina, potrivit unui comunicat al Ministerului suedez al Apărării.

Contribuția britanică la achiziția de muniție pentru avioanele Gripen destinate Ucrainei va fi finanțată din cel mai recent pachet de sprijin al Londrei pentru Kiev, prin care se alocă 317 milioane de dolari (240 de milioane de lire sterline) pentru necesitățile generale de apărare antiaeriană.

Acești bani vor fi direcționați, de asemenea, către dotarea armatei ucrainene cu radare moderne de apărare aeriană și peste 1.000 de rachete antiaeriene ușoare fabricate la Belfast de compania Thales, a precizat un comunicat al Ministerului britanic al Apărării.

Un produs de bază al acestei uzine este racheta ușoară multirol (LMM) Martlet. Forțele de apărare antiaeriană ale Ucrainei au utilizat pe scară largă racheta Martlet și o laudă, de regulă, ca fiind o armă eficientă împotriva dronelor rusești.

În noiembrie 2024, Germania a aprobat o achiziție de rachete Meteor în valoare de 521 de milioane de euro, la un preț estimativ de 1,93 milioane de euro per rachetă. Consorțiul MBDA nu face publică o cifră exactă a producției anuale de rachete Meteor. Asamblarea finală are loc la uzina MBDA din Bolton, în comitatul Lancashire, Anglia.

Ucraina și Suedia au început discuțiile privind un posibil transfer de avioane de vânătoare Gripen în iunie 2023. În mai 2026, Suedia a anunțat că va dona Ucrainei „până la” 16 aeronave Gripen C/D și va sprijini Kievul să achiziționeze până la 20 de avioane Gripen E/F, o versiune mai avansată a aparatului de vânătoare, primele livrări ale acestora din urmă fiind programate pentru anul 2029.

Pregătirea inițială de familiarizare a piloților ucraineni pe avioanele Gripen a fost raportată pentru prima dată în 2023 și se desfășoară în mod activ din 2025, relatează digi24.ro





















