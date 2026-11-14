Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping ar urma să se întâlnească joia viitoare în China, în cadrul unui summit trilateral confirmat de Casa Albă. Discuțiile dintre cei trei lideri ai unor puteri nucleare ar urma să se concentreze pe conflictul din Orientul Mijlociu și pe reducerea arsenalelor nucleare, însă războiul din Ucraina nu ar figura pe agenda întâlnirii. Anunțul a stârnit deja reacții și îngrijorări în rândul aliaților Kievului, care se tem că marile puteri ar putea decide asupra unor chestiuni globale fără participarea europenilor și a Ucrainei, scrie AFP.

Întâlnirea, discutată de câteva săptămâni, ar urma să aibă loc în marja reuniunii Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), organizată la Shenzhen, în sudul Chinei.

Potrivit unei purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales, Donald Trump intenționează să abordeze problema reducerii numărului de arme nucleare la nivel mondial.

„Președintele consideră că această proliferare este foarte periculoasă”, a declarat reprezentanta administrației americane.

Un oficial american, care a vorbit sub protecția anonimatului, a precizat că Trump ar urma să discute și despre Iran, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

În schimb, problema războiului din Ucraina nu ar urma să fie abordată în cadrul reuniunii trilaterale. Potrivit oficialului american, Washingtonul desfășoară un proces separat de negocieri cu Kievul și Moscova, iar China nu face parte din acest format.

Deocamdată, Beijingul și Moscova nu au confirmat oficial participarea la întâlnire, deși în ultimele săptămâni au existat discuții despre organizarea summitului.

Europenii cer să nu fie luați prin surprindere

Anunțul Casei Albe pare menit să liniștească Ucraina și aliații săi europeni, în contextul reluării negocierilor dintre Kiev și Moscova, mediate de Statele Unite.

După discuțiile ruso-ucrainene de la Abu Dhabi, Washingtonul a anunțat că Moscova ar fi acceptat participarea europenilor la negocierile de pace.

Cinci state – Franța, Germania, Marea Britanie, Polonia și Italia – alături de reprezentanți ai Uniunii Europene, ar urma să participe la următoarele discuții.

Cancelarul german Friedrich Merz a salutat perspectiva unor negocieri la care europenii să fie reprezentați, dar a transmis un mesaj direct administrației americane înaintea deplasării lui Trump în China: „Vă rog, fără surprize”.

Temeri privind o nouă împărțire a sferelor de influență

Ideea organizării unui summit trilateral a fost dezvăluită la jumătatea lunii octombrie de publicația Wall Street Journal. Potrivit informațiilor apărute atunci, inițiativa ar fi venit din partea lui Vladimir Putin, care ar fi propus o întâlnire cu Donald Trump și Xi Jinping pentru a discuta inclusiv despre încheierea războiului din Ucraina, fără participarea Kievului și a europenilor.

Perspectiva unei asemenea reuniuni a alimentat temerile privind o posibilă înțelegere între marile puteri pentru împărțirea sferelor de influență, comparată cu Conferința de la Ialta din februarie 1945. Atunci, liderii Statelor Unite, Marii Britanii și Uniunii Sovietice – Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill și Iosif Stalin – au discutat despre ordinea mondială de după cel de-al Doilea Război Mondial.

Summitul de la Shenzhen ar putea avea însă mai degrabă o miză simbolică decât rezultate concrete, apreciază experții citați de AFP.

Trump și Xi Jinping vor avea și o întâlnire bilaterală

Pe lângă reuniunea trilaterală, Donald Trump urmează să ia prânzul cu Xi Jinping, într-o întrevedere bilaterală care va fi a patra dintre cei doi lideri de la revenirea republicanului la Casa Albă, în ianuarie 2025.

Discuțiile ar urma să se concentreze și asupra inteligenței artificiale, în contextul tensiunilor dintre Washington și Beijing privind exporturile de tehnologii avansate și microprocesoare.

Un oficial american a declarat că situația companiei Nvidia nu ar trebui să influențeze semnificativ vizita președintelui american în China.

Controalele asupra exporturilor de semiconductori se află în centrul unor tensiuni recente, amplificate de un scandal de spionaj în care este menționată o persoană acuzată că ar fi lucrat în favoarea Chinei, transmite