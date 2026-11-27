Un summit tensionat, cu discuții maraton și fără niciun acord. Liderii europeni nu au reușit să se înțeleagă asupra viitorului buget al Uniunii, de aproape 1,6 trilioane de euro, iar reuniunea s-a încheiat mai devreme decât era planificat. În timp ce unele state cer reducerea cheltuielilor, altele vor să păstreze banii pentru agricultură și dezvoltarea regiunilor. Un punct major de dispută a fost și susținerea financiară a Ucrainei.

Miza discuțiilor este adoptarea unui buget care va stabili prioritățile Uniunii Europene pentru următorii șapte ani, din 2028 până în 2034. Negocierile au scos la iveală două tabere. Germania, Olanda, Suedia și alte state care contribuie mai mult decât primesc cer un buget mai mic și cheltuieli orientate spre competitivitate și apărare. În schimb, Franța, Italia, România și alte țări beneficiare vor să protejeze fondurile pentru agricultori și regiunile mai puțin dezvoltate.

Peter MAGYAR, PRIM-MINISTRUL UNGARIEI: „Este clar că această reuniune a fost un eșec total. Statele membre sunt și mai îndepărtate unele de altele.”

Roberta METSOLA, PREȘEDINTE AL PARLAMENTULUI EUROPEAN: „Trebuie să ne investim banii în prioritățile noastre, ceea ce înseamnă investiții în economie, locuri de muncă, securitate și energie.”

Dar dincolo de subvențiile agricole și fondurile pentru infrastructură, un subiect sensibil a fost ajutorul pentru Ucraina. Proiectul bugetar prevede până la 100 de miliarde de euro pentru Kiev în următorii șapte ani. Separat, Comisia Europeană propune încă 45 de miliarde de euro pentru Ucraina în anul ce vine. Germania insistă ca toate cele 27 de state membre să participe la acest efort, însă Slovacia, Ungaria, Cehia și Bulgaria se opun contribuției la finanțarea ajutorului militar.

Friedrich MERZ, CANCELARUL GERMANIEI: „Trebuie să facem Europa puternică din punct de vedere economic și trebuie să o facem capabilă să se apere. Mai ales în contextul celei mai mari amenințări externe cu care se confruntă Europa, și anume războiul din Ucraina și pericolul care planează asupra securității noastre publice în ansamblu. Din acest motiv, nu am ajuns astăzi la un acord.”

S-a discutat și despre sursele din care va fi alimentat bugetul. Se propune inclusiv taxe noi, printre care una pentru serviciile digitale, care ar viza marile platforme online.

Ursula VON DER LEYEN, PREȘEDINTELE COMISIEI EUROPENE: „Va fi o provocare, dar știm cu toții că avem nevoie de un acord pentru ca finanțarea europeană să poată începe să fie acordată chiar din prima zi a următorului cadru financiar multianual.”

Negocierile au miză și pentru Republica Moldova. Viitorul buget european va include și finanțări pentru țările candidate, prin instrumentul Global Europe, destinat inclusiv reformelor și pregătirii pentru aderare. Asta înseamnă că suma disponibilă și prioritățile stabilite la Bruxelles pot influența și sprijinul financiar de care va beneficia țara noastră în următorii ani. Noi discuții urmează să aibă loc la mijlocul lunii decembrie.