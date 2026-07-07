Liderii NATO se adună la Ankara pentru un summit al Alianţei marţi şi miercuri, în contextul presiunii preşedintelui american Donald Trump asupra Europei de a-şi intensifica cheltuielile pentru apărare după luni de fricţiuni transatlantice privind războiul din Iran şi Groenlanda, relatează Reuters într-un amplu comentariu.

Criticile frecvente ale preşedintelui american faţă de NATO, împreună cu anunţatele retrageri de trupe din Europa şi o revizuire la şase luni a prezenţei militare a SUA pe continent, au alimentat nesiguranţa în cadrul Alianţei.

Ce vor discuta liderii?

Administraţia Trump a făcut presiuni ca Europa să-şi sporească investiţiile în apărare şi să-şi asume principala responsabilitate pentru apărarea continentului.

Oficialii se aşteaptă ca liderii să se concentreze asupra progreselor realizate în materie de cheltuieli, dezvoltarea producţiei industriei de apărare şi implementarea "transferului poverii" de la SUA la Europa.

Ce lideri vor fi prezenţi?

Liderii celor 32 de state membre membre, inclusiv Trump, vor participa la summit.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, preşedintele coreean Lee Jae Myung, preşedinţii Consiliului European, Antonio Costa, şi Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să participe marţi seară la un dineu cu liderii NATO.

Din partea României va participa preşedintele Nicuşor Dan, care va avea şi o serie de întâlniri bilaterale pe marginea summitului, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

Ce se va discuta despre apărare?

Liderii europeni vor avea drept scop să-i arate lui Trump că îşi respectă angajamentul luat la summitul de la Haga de anul trecut de a cheltui 5% din PIB pe apărare şi pe măsuri legate de apărare până în 2035.

„În 2025, liderii europeni şi Canada şi-au mărit investiţiile în necesităţi propriu-zise de apărare cu peste 139 miliarde de dolari”, urmează să afirme liderii în declaraţia summitului, potrivit unui text consultat de Reuters, scrie Agerpres.

„Construim viitorul: o Europă mai puternică într-un NATO mai puternic - o Alianţă modernizată. Aliaţii europeni şi Canada, cooperând cu SUA, îşi vor asuma mai multă responsabilitate pentru apărarea Alianţei”, se mai menţionează în textul citat.

Ce vor face membrii NATO pentru Ucraina?

E de aşteptat ca membrii NATO să-şi reafirme sprijinul pentru Ucraina şi să promită să-şi continue asistenţa pe viitor.

„Pentru 2026, aliaţii promit 70 de miliarde de euro în echipament militar, asistenţă şi instruire pentru Ucraina şi îşi afirmă angajamentele suverane de a susţine cel puţin niveluri echivalente în 2027”, se precizează în proiectul de declaraţie.

Parte din finanţare va veni din angajamente bilaterale şi dintr-un instrument UE de creditare care furnizează 60 de miliarde de euro pentru investiţii ucrainene şi achiziţii în domeniul apărării pentru 2026-2027. Nu se aşteaptă ca SUA să contribuie la finanţare, notează Reuters.

Ce face Alianţa în privinţa industriei de apărare?

În timp ce summitul de anul trecut s-a axat asupra unui nou angajament privind cheltuielile, oficialii doresc ca reuniunea din acest an să se concentreze asupra intensificării producţiei de arme şi a stimulării inovării în materie de apărare.

Alianţa va găzdui un forum al industriei de apărare marţi la Ankara, unde acorduri în valoare de zeci de miliarde de dolari vor fi anunţate.

Va interveni Iranul în discuţie?

Oficialii europeni sunt preocupaţi că războiul din Iran şi iritarea lui Trump faţă de guvernele europene pentru modul în care au reacţionat ar putea umbri summitul.

În declaraţie lor de la summit, liderii urmează să afirme că "aliaţii reiterează că Iranul nu trebuie să deţină niciodată o armă nucleară şi fac apel la Iran să respecte pe deplin libertatea de navigaţie în Strâmtoarea Ormuz".

Ce vrea Turcia?

Turcia va încerca să evidenţieze capabilităţile în creştere ale industriei sale de apărare şi îşi va reitera apelul către membrii Alianţei de a ridica toate restricţiile privind comerţul în materie de apărare în cadrul NATO.

Preşedintele Recep Tayyip Erdogan va dori de asemenea să realizeze progrese cu aliaţi precum Franţa şi Italia în privinţa achiziţiei de sisteme de apărare anti-rachetă SAMP/T şi a altor cooperări în industria de apărare.

În discuţiile bilaterale cu Trump, se aşteaptă ca Erdogan să evidenţeze ameliorarea relaţiilor între Ankara şi Washington, făcând în acelaşi timp presiune pentru ridicarea sancţiunilor americane şi reinstituirea accesului turc la programul avionului de luptă F-35.

Cine mai vine?

Tot la Ankara, se aşteaptă ca miniştrii de externe ai NATO să se întâlnească cu omologii lor din Bahrein, Kuweit, Qatar şi Emiratele, să aibă un dineu de lucru cu ministrul ucrainean de externe şi cu şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas.

De asemenea, miniştrii apărării urmează să poarte discuţii cu omologii lor din Australia, Japonia, Noua Zeelandă şi Coreea de Sud, informează digi24.ro.