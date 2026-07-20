Republica Moldova își propune să consolideze dialogul politic și cooperarea practică cu NATO, în contextul provocărilor tot mai mari de securitate din regiune. Mesajul a fost transmis de secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija, în cadrul unui briefing dedicat rezultatelor Summitului NATO de la Ankara, desfășurat în perioada 7–8 iulie. La eveniment au participat ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, Tomasz Kobzdej, și șefa Oficiului de Legătură NATO la Chișinău, Agne Gleveckaite.

În intervenția sa, Valeriu Mija a subliniat că reuniunea de la Ankara a demonstrat solidaritatea celor 32 de state membre NATO în fața provocărilor de securitate generate de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Potrivit oficialului, deciziile adoptate la summit transmit un mesaj clar privind susținerea ordinii internaționale bazate pe respectarea suveranității statelor și respingerea tentativelor de modificare a frontierelor prin utilizarea forței militare.

Sprijinul pentru Ucraina este esențial și pentru securitatea Republicii Moldova

Secretarul de stat a evidențiat că sprijinul acordat Ucrainei de către statele aliate contribuie direct la securitatea întregii regiuni, inclusiv a Republicii Moldova, care se confruntă în ultimii ani cu presiuni hibride și amenințări la adresa stabilității sale.

Valeriu Mija a menționat că evoluțiile din Ucraina au un impact direct asupra mediului de securitate din Republica Moldova, motiv pentru care cooperarea cu partenerii internaționali rămâne o prioritate.

Chișinăul vrea să aprofundeze parteneriatul cu NATO

Referindu-se la relațiile dintre Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică, oficialul a amintit că parteneriatul dintre cele două părți datează din anul 1994 și va continua să fie consolidat.

Potrivit acestuia, autoritățile de la Chișinău își propun să intensifice dialogul politic și cooperarea practică cu NATO, în paralel cu continuarea reformelor și modernizării sectorului național de securitate și apărare. Aceste eforturi sunt complementare obiectivului strategic al Republicii Moldova de integrare deplină în Uniunea Europeană.

NATO și Polonia reafirmă sprijinul pentru Republica Moldova

La briefing, șefa Oficiului de Legătură NATO în Republica Moldova, Agne Gleveckaite, și ambasadorul Poloniei, Tomasz Kobzdej, au evidențiat importanța deciziilor adoptate la Summitul de la Ankara pentru consolidarea securității în spațiul euro-atlantic, în special în Europa de Est.

Cei doi oficiali au reiterat disponibilitatea NATO de a continua sprijinul politic și practic acordat Republicii Moldova pentru modernizarea instituțiilor din domeniul securității și apărării, în conformitate cu standardele democratice și principiile bunei guvernări.

Mesajele transmise la briefing reconfirmă faptul că Republica Moldova rămâne un partener important al Alianței Nord-Atlantice, iar cooperarea dintre Chișinău și NATO continuă să se dezvolte pe fondul provocărilor de securitate din regiune și al parcursului european al țării.