Zi decisivă miercuri la summitul NATO de la Ankara. A doua zi a reuniunii la nivel înalt, organizată în capitala Turciei, aduce întâlniri-cheie între liderii Alianței, inclusiv între președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Sky News. În marja summitului, Trump a reluat criticile la adresa aliaților, susținând că are două motive pentru care „nu e mulțumit” de NATO.

Trump nu a menţionat criticile la adresa Spaniei şi nu a ridicat problema Groenlandei la reuniunea NATO

ACTUALIZARE 15:15 Preşedintele american Donald Trump nu a repetat criticile la adresa Spaniei şi nici anunţul său privind suspendarea armistiţiului interimar cu Iranul în cadrul reuniunii liderilor din statele membre de miercuri, a declarat pentru Reuters o sursă la curent cu discuţiile.

Donald Trump, care mai devreme a dispus o încetare a schimburilor comerciale cu Spania din cauza nemulţumirilor sale legate de nivelul cheltuielilor de apărare al acestui stat şi de lipsa sa de cooperare în timpul războiului cu Iran, nu a menţionat nici chestiunea Groenlandei în timpul discuţiilor, a mai menţionat sursa citată.

Nicușor Dan s-a întâlnit cu Keir Starmer la Summitul NATO

ACTUALIZARE 14:07 Președintele Nicușor Dan a discutat cu premierul britanic Keir Starmer, în marja Summitului NATO de la Ankara, despre cooperarea în domeniul securității și consolidarea descurajării pe Flancul Estic al Alianței.

Șeful statului i-a mulțumit totodată liderului britanic pentru participarea Regatului Unit la misiunea de poliție aeriană din România.

„România și Regatul Unit se bucură de relații bilaterale excelente, bazate pe parteneriatul nostru strategic puternic și pe interese de securitate convergente”, a transmis șeful statului.

Trump întrerupe comerțul cu Spania

ACTUALIZARE 12:55 Donald Trump și-a manifestat nemulțumirea față de poziția partenerului său spaniol, care se opune vehement războiului purtat de Statele Unite în Orientul Mijlociu împotriva Iranului. Președintele american a acuzat din nou Madridul că nu contribuie la cheltuielile de apărare ale NATO. Acest lucru l-a determinat pe miliardarul republican să amenințe Spania că va înceta „orice schimb comercial” cu această țară, calificată drept „cauză pierdută”.

Nawrocki susţine extinderea conductei de combustibil a NATO către flancul estic

ACTUALIZARE 12:51 Preşedintele Poloniei Karol Nawrocki a declarat miercuri că va încerca să extindă reţeaua de conducte de combustibil a NATO până pe flancul estic al Alianţei, abordând ceea ce oficialii militari consideră a fi una dintre cele mai mari provocări în cazul unui conflict cu Rusia, informează Reuters.

Dacă va fi implementată, extinderea conductei ar putea deveni unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură din Europa. „Natura duală a conductelor oferă oportunitatea de a construi securitate pentru întregul flanc estic al NATO, aşa că aceasta este, de asemenea, o oportunitate pentru mine şi pentru întreaga Europă Centrală să readucem în discuţie această problemă”, a declarat preşedintele Karol Nawrocki la sosirea lui la summitul NATO de la Ankara.

De ce „nu este mulțumit” Trump de NATO

ACTUALIZARE 12:41 Donald Trump a reiterat miercuri că „nu este mulțumit” de NATO din cauza Groenlandei, pe care o numește „o mare problemă pentru SUA” și pentru că aliații nu l-au ajutat în războiul împotriva Iranului, relatează Sky News.

„Nu au fost dispuși să ne ajute, dar noi nu aveam nevoie de ajutor. De fapt, îi puneam la încercare, voiam să văd dacă vor fi sau nu alături de noi”, spune el, vizând în special Marea Britanie, Franța, Germania și Italia.

Referindu-se la sprijinul acordat de SUA aliaților, Trump afirmă că Washingtonul a protejat aceste țări de Rusia.

„Este o situație de lungă durată, iar ei nu ne-au tratat cum se cuvine”, continuă el, adăugând că SUA „au fost tratate nedrept”.

Trump menționează și nivelul sprijinului financiar acordat de SUA în comparație cu alți membri, afirmând: „Plătim disproporționat de mult. A fost o perioadă în care plăteam 100%, iar multe dintre țări nu plăteau nimic.”

Trump se vede cu preşedintele sirian la Ankara

ACTUALIZARE 12:19 Preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa a sosit miercuri la Ankara, unde se va întâlni cu preşedintele american Donald Trump, pe marginea summitului NATO, relatează AFP.

Şeful statului sirian a fost invitat de preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan.

România își extinde misiunile de combatere a minelor marine din Marea Neagră

ACTUALIZARE 12:14 Ministerul Apărării a anunţat, miercuri, că a semnat, în marja Summitului NATO de la Ankara, Amendamentul la Memorandumul de Înţelegere între Guvernele României, Bulgariei şi Turciei privind extinderea misiunilor de combatere a minelor marine din Marea Neagră.

„Protecţia infrastructurii critice din Marea Neagră presupune o abordare complexă, integrată şi pe termen lung, iar MCM Black Sea TG este o dovadă a interoperabilităţii partenerilor regionali şi o iniţiativă care contribuie activ la consolidarea securităţii în bazinul Mării Negre. Prin misiunile executate de Forţele Navale Române, împreună cu partenerii din regiune, este asigurată menţinerea unei prezenţe navale permanente în zona de responsabilitate, inclusiv în întreaga Zonă Economică Exclusivă a României, nu doar ca măsură de descurajare, ci şi ca instrument de reacţie imediată”, se precizează într-un comunicat al MApN.

Nicușor Dan: Amenințarea rusă, în declarația NATO. România insistă pe Marea Neagră

ACTUALIZARE 08:58 Nicușor Dan a afirmat, înaintea participării la Summitul NATO de la Ankara, că e importantă declarația care va fi semnată la reuniune privind unitatea și solidaritatea Alianței, iar România va aduce în discuție importanța Mării Negre. „Summit NATO foarte important. E foarte important pentru România că în proiectul de declarație se menționează unitate, articolul 5 și legătura transatlantică.

E un summit la un an după cel la Haga de anul trecut unde s-a agreat creșterea cheltuielilor pentru apărare. Întrebarea este acum în ce măsură banii aceștia se transformă în echipamente și sunt lansate mai multe astfel de proiecte care să dinamizeze producția de echipamente.

Important e că se menționează amenințarea rusă în proiectul de declarație.. Noi o să insistăm pe importanța Mării Negre, așa cum am făcut-o de fiecare dată. Cred că v-a anunțat ministrul de Externe despre extinderea programului de deminare cu Turcia și Bulgaria”, a declarat Nicușor Dan.

A doua zi a summitului, sub semnul Ucrainei și al presiunilor lui Trump

Liderii celor 32 de state membre NATO se reunesc miercuri la Ankara pentru cea de-a doua și ultima zi a summitului Alianței, într-o reuniune care ar putea influența direcția organizației în următorii ani.

Principalul moment al zilei este așteptata întâlnire dintre președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. Potrivit oficialilor americani, cei doi vor discuta despre perspectivele încheierii războiului din Ucraina și despre sprijinul militar acordat Kievului.

Pe agenda zilei se află și reuniunea Consiliului Nord-Atlantic la nivel de șefi de stat și de guvern, precum și adoptarea declarației finale a summitului.

Încă de la sosirea la Ankara, Donald Trump a impus tonul reuniunii. Președintele american s-a declarat dezamăgit de modul în care NATO a acționat în timpul conflictului cu Iranul și a insistat că aliații trebuie să își majoreze rapid investițiile în apărare.

În paralel, Alianța a anunțat că Europa și Canada vor cheltui în 2026 aproximativ 634 de miliarde de dolari pentru apărare, cu 11% mai mult decât anul trecut. Totuși, diferențele dintre state rămân semnificative, unele fiind încă departe de obiectivele asumate.

F-35 pentru Turcia și disputa cu Netanyahu

Un alt subiect care a atras atenția în prima zi a summitului a fost posibilitatea ca Turcia să reintre în programul avioanelor F-35.

Întrebat despre acest subiect, Trump a declarat că administrația sa analizează situația și că o decizie va fi luată ulterior. Afirmațiile au stârnit reacții din partea premierului israelian Benjamin Netanyahu, care a avertizat că o eventuală livrare a avioanelor către Ankara ar modifica echilibrul strategic din Orientul Mijlociu.

Groenlanda rămâne un nou punct de tensiune

Controversa privind Groenlanda a revenit pe agenda summitului după ce Trump a reiterat că insula ar trebui să fie controlată de Statele Unite.

Replica a venit rapid din partea premierului danez Mette Frederiksen, care a transmis că aliații trebuie să respecte suveranitatea Danemarcei și că Groenlanda nu este de vânzare.

Schimbul de declarații a readus în prim-plan una dintre cele mai sensibile dispute din relația Washington-Copenhaga. Industria de apărare, în centrul atenției

Prima zi a summitului a inclus și Forumul Industriei de Apărare, unde NATO a prezentat contracte și proiecte de miliarde de dolari pentru modernizarea capabilităților Alianței.

Secretarul general Mark Rutte a descris investițiile drept „bani bine cheltuiți”, în timp ce NATO a anunțat achiziția comună a noilor aeronave de avertizare timpurie GlobalEye, program la care participă și România.

Tot în marja summitului, România s-a numărat printre statele care au anunțat înființarea Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență (DSRB), instituție destinată finanțării proiectelor din industria europeană de apărare.

Zelenski cere mai mult sprijin

Prezent la Ankara, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut aliaților să accelereze dezvoltarea unui sistem european de apărare antirachetă și să ofere Ucrainei mai multe sisteme de apărare aeriană.

Liderul ucrainean a susținut că experiența militară acumulată de armata ucraineană ar reprezenta un avantaj major pentru NATO și și-a exprimat speranța că discuția cu Donald Trump va produce rezultate concrete.

A doua zi a summitului este așteptată să se încheie cu adoptarea declarației finale a liderilor NATO, document care va stabili prioritățile Alianței pentru următorii ani. În centrul atenției vor rămâne angajamentele privind majorarea cheltuielilor de apărare, consolidarea industriei militare occidentale și continuarea sprijinului pentru Ucraina, în timp ce relația dintre Statele Unite și aliații europeni va continua să fie unul dintre cele mai importante teste pentru unitatea NATO.