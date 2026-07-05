Unitatea NATO va fi pusă la încercare peste doar două zile, la summitul de la Ankara. În timp ce Rusia își intensifică atacurile asupra Ucrainei, Donald Trump continuă să critice aliații europeni și cere o implicare mai mare în apărarea continentului. Liderii celor 32 de state membre vor încerca să demonstreze că Alianța rămâne unită într-unul dintre cele mai dificile momente din ultimii ani.

Summitul NATO de la Ankara, programat peste două zile, se anunță unul dintre cele mai importante din ultimii ani. Liderii Alianței se reunesc într-un moment în care războiul din Ucraina continuă, Rusia își intensifică atacurile, iar relațiile dintre Statele Unite și aliații europeni sunt marcate de tensiuni.

Marta PROCHWICZ, EXPERT, CONSILIUL PENTRU RELAȚII EXTERNE: „Statele Unite au dus cea mai mare povară în ceea ce privește securitatea Europei. Însă, sub Donald Trump, modul în care este transmis acest mesaj este mult mai agresiv decât până acum. În același timp, trebuie spus că statele europene și-au majorat semnificativ cheltuielile pentru apărare în ultimii patru ani.”

Pe agenda summitului se află trei teme esențiale: majorarea investițiilor în apărare, dezvoltarea industriei militare și continuarea sprijinului pentru Ucraina. În ultimele luni, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a încercat să convingă administrația Trump că europenii își asumă tot mai mult din povara apărării. Acum spune că provocarea nu mai este doar alocarea banilor, ci transformarea lor în capabilități militare reale și într-o industrie capabilă să livreze rapid armament și muniții.

Marta PROCHWICZ, EXPERT, CONSILIUL PENTRU RELAȚII EXTERNE: „Ceea ce pot face în continuare europenii este să se concentreze asupra propriei securități. Nu doar pentru că Donald Trump le cere să facă mai mult, ci pentru că amenințarea este reală și se află pe continentul nostru. Războiul din Ucraina este chiar la granița noastră, iar Rusia este un stat agresor.”

Însă cea mai mare necunoscută rămâne poziția Washingtonului. Cu doar câteva zile înainte de reuniune, Donald Trump și-a reluat criticile la adresa aliaților europeni și continuă să pună sub semnul întrebării împărțirea responsabilităților în cadrul Alianței. În paralel, administrația americană pregătește reducerea prezenței militare în Europa, dar și noi proiecte comune în domeniul apărării și posibile contracte pentru sisteme de armament strategic. Analiștii spun că adevărata miză a summitului va fi menținerea Statelor Unite implicate în NATO.

Marta PROCHWICZ, EXPERT, CONSILIUL PENTRU RELAȚII EXTERNE: „Summitul este, într-o mare măsură, un exercițiu politic menit să păstreze Statele Unite în Alianță. Însă adevărata schimbare din NATO este tranziția către o Alianță în care europenii au un rol mai important. Iar asta înseamnă că Europa trebuie să se gândească nu doar la cifrele care domină agenda summitului, ci și la capabilitățile militare de care are nevoie pentru a deveni mai autonomă.”

Totuși, negocierile nu vor fi lipsite de tensiuni. Spania continuă să se opună creșterii accelerate a cheltuielilor pentru apărare, iar diferențele dintre aliați vor fi atent urmărite. Dincolo de deciziile privind bugetele militare, summitul de la Ankara va arăta cât de unită mai este Alianța într-un moment în care securitatea Europei depinde mai mult ca oricând de coeziunea celor 32 de membri.