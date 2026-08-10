Iranienii sunt „jucători de şah profesionişti”, i-a răspuns luni ironic purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene preşedintelui american Donald Trump care comparase duminică conflictul cu „un joc de şah”, informează AFP, preluată de Agerpres.

„Să nu speri că nu te murdărești când lupți cu porcii”

Esmail Baghaei a adăugat, la rândul său: „Nu trebuie să speri să nu te murdăreşti când lupţi cu porcii. Până la urmă, aceasta face parte uneori din lupta care îţi este impusă”.

El a reiterat în faţa jurnaliştilor mesajul repetat în ultimele zile de autorităţile iraniene, şi anume că nu există „o negociere directă” în curs cu Washingtonul, ci doar „schimburi de mesaje” prin intermediari, iar discuţiile nu vor putea fi reluate decât atunci când Statele Unite vor înceta să încalce protocolul acordului.

Atât timp cât actuala situaţie se va perpetua, „condiţiile necesare pentru stabilirea unui trafic maritim internaţional sigur nu vor fi garantate”, a continuat purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene, în timp ce Teheranul blochează strâmtoarea strategică Ormuz, iar Washingtonul blochează porturile iraniene.

În prezent, diplomaţia iraniană se concentrează pe negocierile cu Omanul pentru a defini un viitor traseu de tranzit prin strâmtoare.

Mai rămân de convenit „câteva puncte tehnice”, a subliniat purtătorul de cuvânt, menţionând că este nevoie de implementarea mai multor „mecanisme” pentru a asigura securitatea şi curăţenia căii navigabile.

„În general, atunci când oferiţi servicii maritime, în mod necesar primiţi ceva în schimb”, a adăugat Esmail Baghaei.

Iranul nu doreşte să revină la situaţia de dinaintea războiului şi vrea să taxeze trecerea prin strâmtoare în pofida opoziţiei Statelor Unite şi a multor alte state, precum şi a dreptului internaţional al mării, scrie hotnews.ro.

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