Oficiali din cadrul Ministerului Finanțelor al Israelului au fost primii care au comentat decizia Casei Albe de a tăia asistența militară pentru statul israelian, declarând că au fost luați prin surprindere de anunțul președintelui american Donald Trump potrivit căruia ajutorul va înceta până la sfârșitul anului, relatează Times of Israel.

„Nu a fost transmis niciun document oficial de la Cancelaria premierului cu privire la încetarea ajutorului”, a declarat un oficial din Ministerul Finanțelor, citat de publicația de știri Walla. „Ministerul cunoștea intenția de a pune capăt acestuia, însă a fost surprins de intenția de a face acest lucru imediat”.

Într-un interviu acordat în luna ianuarie pentru The Economist premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că dorește ca Israelul să devină independent de ajutorul militar american în decursul următorilor 10 ani.

Ce a spus Donald Trump despre asistența pentru Israel

Însă Donald Trump a declarat marți, într-o mutare-șoc făcută în ziua alegerilor pentru Congres din SUA, că va pune capăt asistenței pentru Israel, în valoare de 4 miliarde de dolari în fiecare an. Acordul urma să expire în 2028, iar între cele două țări se purtau deja negocieri pentru prelungirea sa.

Trump a afirmat însă acum că Israelul nu mai are nevoie de acest ajutor și că unii democrați și politicieni de stânga foloseau finanțarea americană destinată Israelului ca temă de discurs pentru a-i critica pe republicani.

„Le acordam 4 miliarde de dolari, încă le acordăm, dar acest sprijin va fi sistat la sfârșitul anului”, a declarat Trump la Fox News într-un interviu acordat în dimineața alegerilor, la ora Washingtonului.

„Stânga folosește plata celor 4 miliarde de dolari – iar toată lumea știe despre ea, nu este niciun secret – ca pe un semnal de incorectitudine. Și nu putem permite să se întâmple asta. Nu-mi place acest lucru pentru că, știți, este prea ușor. Este aproape o țintă prea ușoară. Iar Bibi și cu mine am discutat despre acest lucru și am căzut de acord. El a fost foarte înțelegător în această privință”, a adăugat Trump.

Site-ul israelian Ynet, considerat apropiat de serviciile de securitate ale țării, citează un înalt oficial israelian din domeniul financiar, care a dorit să-și păstreze anonimatul, afirmând că anunțul are consecințe grave asupra economiei: „Renunțarea la doi ani de ajutor înseamnă 8 miliarde de dolari. De unde vom face rost de acești bani? Este clar – din taxele plătite de cetățeni”.

„O lovitură severă pentru securitatea Israelului”

Yair Golan, liderul Partidului Democrații și fost adjunct al șefului Statului Major al armatei israeliene (IDF), l-a criticat pe Netanyahu în urma anunțului făcut de Trump, care a declarat de mai multe ori în interviul acordat Fox News că decizia a fost luată de comun acord cu acesta.

„Tocmai într-un moment în care cheltuielile Israelului pentru apărare au atins proporții uriașe, când țara trebuie să-și refacă stocurile de armament ofensiv, iar capacitățile sale de apărare antiaeriană au fost epuizate în urma unui război atât de îndelungat, Netanyahu a înregistrat încă un eșec major”, a scris Golan într-un mesaj publicat pe pagina sa de „X”.

„Încetarea ajutorului american reprezintă o lovitură severă pentru securitatea Israelului și pentru calitatea vieții în țară, întrucât povara finanțării necesităților de apărare, într-un moment atât de critic, va cădea în întregime asupra populației israeliene”, a adăugat acesta.

„Un prim-ministru responsabil ar fi luptat pentru majorarea ajutorului american, nu pentru desființarea acestuia”, a continuat el. „Netanyahu adâncește criza de securitate și pe cea economică, punând în pericol viitorul Israelului”, a mai declarat Golan, transmite Hotnews.

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