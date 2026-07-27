Suspectul, în cazul atacului cu mașină de la Gay Pride, a fost împușcat mortal, în timpul unei operațiuni a poliției, la Berlin. Polițiștii au deschis focul după ce individul, un cetățean german de origine libaneză, în vârstă de 21 de ani, s-a repezit spre ei cu un cuțit.

Acesta e suspectat că a condus duba albă, care a intrat, sâmbătă seară, într-o mulțime de oameni. O femeie a murit și alți 29 de oameni au fost răniți. Ministrul german de Interne a declarat că probele indică faptul că a fost vorba despre un „atac terorist islamist”.

După acest episod, individul ar fi rănit mai mulți oameni cu un cuțit. Suspectul s-a mai aflat, în trecut, în atenția poliției, pentru diverse infracțiuni și afilierea cu mediul islamist. Anul trecut, el a călătorit în Liban, cu intenția de a se alătura grupării Statul Islamic.