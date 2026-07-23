Vestul Europei se confruntă cu sute de incendii de vegetație, multe dintre ele scăpate de sub control. Temperaturile extreme și vântul puternic alimentează vâlvătăile în Italia, Franța și Spania. Mii de hectare au fost mistuite, iar sute de oameni, evacuați. Între timp, alte regiuni sunt lovite de furtuni, care au provocat pagube importante în Italia și Macedonia de Nord.

În Sicilia, incendiile izbucnite în mai multe zone ale insulei le dau bătăi de cap localnicilor și pompierilor.

Vântul puternic și temperaturile de aproape 40 de grade Celsius au alimentat flăcările, care s-au extins din apropierea orașului Palermo, pe coasta de nord, până la Catania, în est, și Agrigento, în vestul insulei.

SALVATORE BADALAMENTI, POMPIER: „Iad, un adevărat iad! Casele ard acolo sus, este un adevărat infern. Din păcate, asta este situația, mai ales la asemenea temperaturi ridicate”.

Autoritățile au cerut evacuarea imediată a oamenilor din două localități, pe măsură ce un incendiu de proporții înainta prin zonă.

CARMELO SCIUTI, POMPIER: „Ar putea fi și 50 de grade, dar, până la urmă, este nevoie de mâna omului pentru ca astfel de lucruri să se întâmple. A fost o noapte lungă pentru dumneavoastră, plină de intervenții. Ați spus-o foarte bine.”

Salvatore a decis să plece când a văzut că vântul și-a schimbat direcția și a împins flăcările către locuința sa. În ciuda pericolului, s-a întors pentru a-și salva câinele.

SALVATORE PARISI, LOCALNIC: „Da, m-am întors să-mi salvez câinele care, din păcate, rămăsese în urmă când noi am reușit să ne punem la adăpost. Și ei trebuie salvați. Din fericire, incendiul pare că s-a mai domolit. Acum suntem ceva mai liniștiți, dar rămânem în alertă”.

Domenico este fermier. Spune că incendiile au distrus terenurile agricole, dar și hambare și alte clădiri.

DOMENICO FERLITA, FERMIER: „Este o tragedie. Am pierdut sute de hectare de culturi agricole. Am pierdut sute de hectare de pădure și peisaje întregi. Am pierdut construcții destinate activităților agricole, hambare, dar și sute de hectare de pășuni pentru animalele noastre”.

În sud-estul Franței, 400 de locuitori din Cotignac și din localitățile învecinate au fost nevoiți să își părăsească în grabă locuințele din cauza incendiilor. Autoritățile i-au cazat pe unde s-a putut.

„A venit jandarmul și ne-a spus: „Plecați”. Așa că am plecat. Nu am mai așteptat, ne-am făcut bagajele și ne-am dus la un hotel”.

Și în regiunea Gironde, pe coasta Atlanticului, un incendiu este în continuare scăpat de sub control, în ciuda intervenției masive a pompierilor de la sol și a aeronavelor speciale de stingere.

WILFRIED SCHNEIDER, PURTĂTOR DE CUVÂNT, DETAȘAMENTUL DE POMPIERI: „După cum puteți vedea în jurul nostru, suntem înconjurați de pădure. Așa că, da, sute de hectare sunt în pericol”.

În Spania, incendiul din provincia Guadalajara a mistuit aproximativ 32 de mii de hectare. Deși ritmul de propagare a flăcărilor a încetinit, pericolul nu a trecut. Un alt incendiu de vegetație face ravagii și în provincia Huelva. Este al treilea izbucnit în ultimele 24 de ore în această regiune.

Incendiile de vegetație nu sunt singura problemă în vestul Europei. În nordul Italiei, furtunile și ploile torențiale au facut prăpăd în Milano, Brescia, Ravenna, Bologna și Veneția.

Grindina a ciuruit parbrize, acoperisuri, panouri fotovoltaice și culturi agricole. Sute de copaci au cazut, iar cursele feroviare au întârzieri.

Și capitala Macedoniei de Nord, Skopie, a fost măturată de vijelie. Cel puțin 15 oameni au fost răniți de acoperișurile spulberate de vânt, dar și de arborii cazuti.