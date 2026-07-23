Tenisiunile cresc tot mai mult în Orientul Mijlociu. Rebelii Houthi, susținuți de iranieni, spun că au lovit două nave ce aparțin Arabiei Saudite, în Marea Roșie. În tot acest timp, atacurile armatei americane, asupra unor obiective din Iran, au continuat și noaptea trecută.

Rebelii Houthi, din Yemen, grupare aliată cu Iranul, au lovit două petroliere saudite. Au arătat astfel că mențin blocajul naval asupra Arabiei Saudite și totodată amenință că vor crea un al doilea punct de blocaj al aprovizionării mondiale cu petrol.

În condițiile în care situația din Strâmtorea Ormuz rămâne incertă.

Stup NIC ROBERTSON CNN: „Iranul își dorește să crească prețul petrolului cât mai rapid posibil. Iar blocarea rutei de acces în Marea Roșie pentru petrolul saudit, care trece prin strâmtoarea Bab-el-Mandeb, ar accelera inevitabil ritmul majorarii prețului petrolului, care este oricum deja în foarte mare. Președintele Donald Trump dă de înțeles că acest lucru nu se va întâmpla, dar este clar are o strategie în cazul în care se va ajunge acolo”.

De altfel, cu doar câteva ore înainte de atacurile Houthi asupra navelor saudite, Trump a amenințat că-i va distruge dacă se ajunge la blocarea strâmtorii Bab-el-Mandeb. Nici Iranul nu scapă de amenințări.

„Ori de câte ori Republica Islamică Iran va trage asupra unei nave din Strâmtoarea Ormuz, Statele Unite vor bombarda și vor distruge un pod sau o centrală electrică, inclusiv din capitala Teheran”.

Șeful parlamentului iranian a răspuns, la rândul său, cu o serie de amenințări dure.

„Dacă noi nu vom vinde petrol, nimeni nu va vinde petrol. Dacă securitatea noastră nu este garantată, nicio infrastructură nu va fi în siguranță, iar securitatea strâmtorii depinde de plecarea forțelor americane”.

Cât despre negocierile de pace, acestea par tot mai indepartate...

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE SUA: „Iranienii nu sunt pregătiți să încheie un acord. De fiecare dată când ajung la o înțelegere, vor să o schimbe. Nu sunt pregătiți acum, dar vor fi foarte curând”.

Între timp, Statele Unite au semnat un acord cu Arabia Saudită prin care vor permite regatului să construiască reactoare nucleare folosind tehnologie americană şi să producă uraniu îmbogățit - folosit și în fabricarea focoaselor nucleare.

Stup SARAH SMITH BBC: „Este vorba despre un acord comercial care va perminte companiilor americane să construiască uzine nucleare în Arabia Saudită, în loc să dea doar acces la tehnologiile sale Arabiei Saudite. Dar asta ar putea ajuta saudiții să înceapă să producă propriul combustibil pentru reactoarele nucleare. Se discută de mulți ani despre un asemenea acord, dar se credea mereu că va fi folosit drept monedă de schimb pentru ca Arabia Saudită să recunoască statul Israel la nivel diplomatic. Președintele Trump pare să fi renunțat la această condiție. Mai mult, ar putea permite Arabiei Saudite să îmbogățească uraniu fără verificări stricte din partea instituțiilor internaționale.”