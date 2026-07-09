Tensiuni la Lvov, unde mobilizarea unui tânăr a provocat un val de nemulțumire. Potrivit imaginilor și informațiilor distribuite pe rețelele de socializare, zeci de oameni au înconjurat și au răsturnat un vehicul al Centrului Teritorial de Recrutare. În timpul incidentului, un militar a fost agresat de mulțimea furioasă. Autoritățile au anunțat deschiderea unei anchete interne privind legalitatea acțiunilor militarilor în timpul mobilizării.



Tulburările au izbucnit din cauza mobilizării unui bărbat. Canalele de Telegram au relatat că ofițerii de recrutare au lovit un tînăr de 20 de ani. Momenutl fiind surprins de martori.

Ulterior, s-a adunat o mulțime care a blocat vehiculul Centrul Teritorial de Recrutare și, mai târziu, l-a răsturnat.

Au fost trase focuri de arme petnru a dispersa mulțimea care s-a răzbunat pe ofițerul de recrutare lovindu-l.

Șeful Centrul de recrutre din Lvov a declarat că toate persoanele care au comis încălcări sau au împiedicat activitatea militarilor trebuie identificate și trase la răspundere.

Totodată va fi efectuată o anchetă internă privind legalitatea acțiunilor militarilor în timpul notificării. Conform datelor oficiale, în timpul verificării documentelor militare s-a constatat că bărbatul a încălcat regulile de evidență militară și este căutat din 12 iunie 2026. După verificare, acesta a fost dus la centrul de recrutare , iar apoi trimis la comisia medico-militară.

Reprezentanții cenrului au declarat că un alt grup de militari rămas la fața locului a fost blocat de un grup de persoane necunoscute. Atunci a începutr revolta. Mobilizarea forțată în Ucraina este gestionată de Centrele Teritoriale de Recrutare și Asistență Socială. Aceste centre au devenit extrem de controversate din cauza metodelor agresive de încorporare folosite, presa relatând frecvent despre „busificație” ridicarea bărbaților de pe stradă, ciocniri cu civilii și proteste publice. Bărbații cu vârste cuprinse între 25 și 60 de ani sunt eligibili pentru mobilizarea obligatorie. Tinerii între 18 și 25 de ani nu pot fi mobilizați forțat, dar se pot înrola voluntar.