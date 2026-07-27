Relațiile dintre România și Federația Rusă se tensionează după seria de incidente în care drone de proveniență rusească au încălcat spațiul aerian românesc. Ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, l-a convocat luni, 27 iulie, pe ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, pentru a transmite protestul oficial al autorităților române.

Întrevederea a avut loc după ce, în perioada 24–26 iulie, Armata Română a doborât trei drone care au pătruns neautorizat în spațiul aerian al țării. O a patra dronă a fost urmărită luni de sistemele de supraveghere, însă aceasta s-a întors ulterior spre teritoriul Ucrainei.

Fragmentele dronei, prezentate ambasadorului rus

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe al României, ambasadorului Vladimir Lipaev i-au fost prezentate fragmente ale unei drone distruse pe teritoriul României. Investigațiile efectuate de Parchet au confirmat oficial că piesele provin de la o dronă rusească.

În cadrul discuțiilor, partea română a condamnat ferm încălcările repetate ale spațiului aerian și a transmis că astfel de acțiuni sunt „ilegale și iresponsabile”, transmite antena3.

România: „Este absolut inadmisibil”

Autoritățile române au subliniat că încălcarea spațiului aerian al României reprezintă, implicit, o încălcare a spațiului aerian al NATO și al Uniunii Europene.

Totodată, Bucureștiul a transmis că Federația Rusă poartă întreaga responsabilitate pentru incidentele produse și pentru deteriorarea situației de securitate din regiune.

Un diplomat rus, declarat indezirabil

În cadrul întâlnirii, ambasadorului rus i-a fost înmânată o notă verbală prin care România a notificat declararea ca persoană inacceptabilă a unui membru al misiunii diplomatice a Federației Ruse la București.

Diplomatul vizat este obligat să părăsească teritoriul României în termen de cinci zile.

Ambasadorul României la Moscova, chemat la consultări

Ministerul român al Afacerilor Externe a anunțat, de asemenea, că ambasadorul României în Federația Rusă a fost rechemat la București pentru consultări.

Potrivit MAE, România își va coordona în continuare răspunsul împreună cu aliații din NATO și partenerii din Uniunea Europeană și va adopta toate măsurile necesare pentru protejarea securității naționale și a cetățenilor săi.