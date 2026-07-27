Tensiunile dintre Iran și Ucraina escaladează după atacul ucrainean asupra unei nave comerciale iraniene din Marea Caspică. Teheranul avertizează că lovitura „nu va rămâne fără răspuns”, în timp ce președintele Volodimir Zelenski susține că nava transporta echipamente militare pentru Rusia și afirmă că Iranul participă la războiul împotriva Ucrainei încă din primul an al invaziei.

Iranul acuză Ucraina că a atacat o navă comercială iraniană în Marea Caspică, provocând moartea unui marinar și rănirea altuia. Ministerul iranian de Externe a declarat că atacul ar putea duce la un război mondial și avertizează că toate statele care sprijină Ucraina ar trebui să fie extrem de prudente.

Abbas ARAGHCH, MINISTRUL DE EXTERNE AL IRANULUI: „Comportamentul președintelui Ucrainei amintește de acțiunile anarhiștilor din ajunul Primului Război Mondial, care au comis acte demonstrative și extrem de periculoase, ale căror consecințe au afectat întreaga Europă.”

La rândul său, președintele Volodimir Zelenski a confirmat că Ucraina a lovit o navă și alte obiective logistice din Marea Caspică, despre care spune că erau folosite pentru transportul echipamentelor militare dintre Iran și Rusia.

Liderul ucrainean afirmă că Teheranul este implicat în războiul împotriva Ucrainei încă din 2022, prin livrarea către Moscova a mii de drone Shahed și a tehnologiilor necesare producerii acestora pe teritoriul Rusiei.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Dacă Iranul din primele zile ale războiului Potrivit liderului ucrainean, Iranul a furnizat Moscovei o nouă tehnologie Rusiei, care au fost dronele Shahed, după care a furnizat mii de astfel de drone în primul an de război, după care iranienii le-au dat și licența? Ce au făcut? Ne-au atacat? Eu cred, ca da. Deja au făcuto."



În interviul acordat postului Sky News, Zelenski a avertizat că Iranul continuă să sprijine militar Rusia și că Ucraina trebuie să fie pregătită pentru orice evoluție. Potrivit acestuia, Teheranul trimite în continuare rachete Moscovei, în timp ce Coreea de Nord pregătește trimiterea a aproximativ 30 de mii de militari, iar China își extinde cooperarea tehnologică și prin sateliți cu Rusia. Liderul ucrainean a mai declarat că Rusia pregătește o nouă mobilizare de amploare după alegerile din septembrie pentru Duma de Stat și estimează că Kremlinul ar putea înrola între 300 și 500 de mii de oameni. În opinia sa, aceștia vor fi insuficient instruiți, ceea ce va duce la pierderi și mai mari pe front.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Putin nu este gata să termine acest război. Am primit informații de la serviciile de informații. Ei se pregătesc de mobilizare, după alegerile din 21 septembrie."

În același timp, analiștii apreciază că un răspuns militar direct al Iranului împotriva Ucrainei este puțin probabil. Totuși, Teheranul ar putea intensifica sprijinul militar pentru Rusia, atacurile cibernetice și presiunile diplomatice asupra Kievului, pe fondul unei cooperări tot mai strânse dintre cele două state.