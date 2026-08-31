După aproape o lună de acalmie atacurile între Statele Unite și Iran au fost reluate ieri. Donald Trump susține că armata americană a distrus complet.

Un centru energetic de pe insula Kharg, zona unde sunt gestionate 90% din exporturile de petrol ale Iranului. Liderul de la Casa Albă a postat pe relțeaua sa de socializare un videoclip care surinde explozii spectaculoase ce ar fi avut loc pe insulă.

Dar experții susțin că este vorba de imagini realizate cu inteligență artificială. Pe de altă parte, presa iraniană transmite că Teheranul a răspuns atacurilor Washingtonului lovind două baze americane din Iordania.