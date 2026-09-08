Tentativă de sabotaj în România. Procurorii DIICOT au reținut un cetățean rus, care ar fi fotografiat mai multe baze militare din țara vecină și chiar avioane de transport ucrainene. Informațiile ar fi fost apoi transmise criptat în Rusia, unde ar fi fost pregătite mai multe acțiuni de sabotaj. Autoritățile de la București spun că astfel a fost pusă în pericol siguranța națională a României.

„Ivan, pentru cine ai spionat?”

Bărbatul în vârstă de 40 de ani se numește Ivan Kuțenko și de la începutul anului a defășurat activități ostile României, acuză procurorii români de la DIICOT.

Mihaela MELCONIAN, PURTĂTOR DE CUVÂNT DIICOT: „Din probatoriul administrat în cauză a reieșit că, în perioada februarie-iulie 2026, în perspectiva comiterii unor acte de diversiune/sabotaj, de tip hibrid, sub coordonarea directă a unei persoane cu care a păstrat legătura prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată, a identificat, supravegheat și colectat informații cu caracter militar.”

Ofițerii de la Serviciul român de Informații l-au monitorizat atent pe bărbatul din Federația Rusă. I-au urmărit deplasările și întâlnirile și au încercat să afle cu cine ținea legătura și ce activități desfășura în România.

Ovidiu MARINCEA, PURTĂTOR DE CUVÂNT SRI: „SRI, în cooperare cu parteneri naționali și internaționali, a prevenit o operațiune de sabotaj coordonată de Federația Rusă pe teritoriul României. cetățeanul rus era instruit de un intermediar să realizeze materiale foto-video cu obiective de interes strategic militar, inclusiv aeronave cargo ucrainene ANTONOV pe durata prezenței pe teritoriul național.”

Operațiunea de capturare a cetățeanului rus a fost pusă la cale de ofițerii români de informații cu ajutorul unor servicii aliate. Ancheta a scos la iveală că suspectul a vizat mai multe baze militare românești și multinaționale din județele Cluj, Constanța, Călărași, Ilfov, dar și din București. Autoritățile române vorbesc despre informații și fotografii cu caracter militar despre tehnica forțelor militare române și aliate, dar și despre deplasarea militarilor și tehnicii de luptă pe teritoriul nostru național.

Ovidiu OANȚĂ, REPORTER PRO TV BUCUREȘTI: „Cu ajutorul dovezilor strânse de serviciile de informații, inclusiv de cele ale Armatei Române, procurorii l-au acuzat pe cetățeanul din Federația Rusă de tentativă de acte de diversiune și au emis pe numele său o ordonanță de reținere pentru 24 de ore.”

Pentru că este considerată o persoană extrem de periculoasă, procurorii DIICOT au cerut arestarea lui preventivă.