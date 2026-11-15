Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a României a detectat o țintă aeriană la circa 20 de kilometri nord-est de localitatea ucraineană Vâlcov, informează instituția într-un comunicat sâmbătă după-amiază.

Localitatea Vâlcov se află pe malul ucrainean al brațului Chilia, la granița fluvială dintre România și Ucraina.

MApN a precizat că două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

În județul Tulcea a fost transmis un mesaj RO-Alert.

„Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona nord și est a județului Tulcea, iar la ora 15:02 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, a mai declarat MApN.

Sâmbătă seară, trei nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea gurilor Dunării, scrie Hotnews.