Dacă e septembrie, atunci în Germania a început sezonul dovlecilor. Pe lângă expoziții tematice, este organizată și o palpitantă întrecere pe apă, în dovleci uriași. Bostanii sunt goliți de miez și tăiați cu mare pricepere, ca să nu se răstoarne când au la bord un vâslaș.

Regata dovlecilor uriași are loc în fiecare toamnă, pe un lac din vestul Germaniei. Concurenții trebuie să ajungă cât mai repede de pe un mal pe altul. Și - foarte important - să rămână la bordul ambarcațiunii improvizate.

44 de temerari - care musai trebuie să știe să înoate - s-au înscris la competiția de anul acesta. Decan de vârstă a fost o pensionară, care a împlinit 63 de ani, împinsă de la spate de nepoți și... foarte emoționată de misiunea încredințată.

Sabine BURCHARDT, PARTICIPANT: „N-am dormit deloc azi-noapte. M-am gândit cum să fac să nu ajung în apă imediat. Apoi mi-am zis că important este să mă distrez și să particip. Și dacă o să râdă.”

Dovlecii sunt cultivați și apoi sculptați de un fermier local care funizează în fiecare an materia primă pentru concurs. Bostanii au nevoie de îngrijiri speciale pentru a ajunge la dimensiunile impresionante.

Max BIEGER, AGRICULTOR: „Acești dovleci uriași nu doar că au nevoie de un spațiu enorm, ci și de cantități uriașe de apă, îngrășăminte și mult timp pentru a crește. Seara pun o pătură peste ei, îi învelesc peste noapte, ca să nu le fie prea frig. Le pun și umbrele de soare, ca să nu se încingă prea tare în căldură. Doar așa pot ajunge să crească, să devină niște dovleci atât de mari. ”

O echipă de salvamari supraveghează întrecerea. Fabio și-a învins prietenul la cursa masculină.

Fabio SANCEZ BURCHRDT, CÎȘTIGĂTOR: „ Am concurat unul împotriva celuilalt și anul trecut, în prima rundă. Atunci el a fost cu câteva miimi de secundă mai rapid decât mine. Anul acesta, obiectivul meu a fost să nu mă mai învingă. Este iubitul surorii mele, așa că trebuia să-i arăt puțin de ce sunt în stare. În sfârșit, am reușit.”

O ploaie tomnatică a făcut ca întrecerea de anul acesta să devină memorabilă.

„ A fost foarte distractiv. Cel mai amuzant este când se scufundă. E minunat să fii în mijlocul acțiunii. Ne simțim foarte bine.”

Dovlecii sunt și vedetele unei expoziții tematice, organizată în aceeași localitate. S-au folosit 200 de mii de exemplare pentru a crea piramide și alte structuri interesante.

Max BIEGER, AGRICULTOR: „Toți dovlecii pe care îi vedeți aici, în expoziție, vor fi valorificați după încheierea evenimentului. Dacă sunt încă în stare bună, vor fi folosiți ca hrană pentru animale. Dacă sunt puțin deteriorați, vor fi duși înapoi pe câmp și transformați în îngrășământ. Fiecare dovleac este reutilizat într-un fel sau altul, niciunul nu va fi aruncat.”

Expoziția cu dovleci rămâne deschisă până la începutul lunii noiembrie.