Tragedie de proporții în Egipt. Cel puțin 30 de oameni au murit, iar alți 21 au fost răniți, după ce un camion-cisternă încărcat cu produse petroliere s-a răsturnat și a explodat pe o șosea aglomerată, în apropiere de Cairo. Deflagrația a provocat un incendiu uriaș, care s-a extins rapid la zeci de vehicule aflate în trafic.

Acesta este momentul în care camionul-cisternă, încărcat cu produse petroliere, explodează pe o șosea de centură din provincia Giza, în apropiere de capitala Cairo. O cupolă uriașă de foc s-a format deasupra drumului, iar flăcările s-au extins în câteva clipe.

Camionul s-ar fi răsturnat după ce șoferul a pierdut controlul volanului și a lovit parapetul de beton. Combustibilul s-a aprins, iar focul a cuprins cel puțin 27 de mașini și motociclete care circulau în apropiere. Imaginile surprinse de sus arată amploarea dezastrului.

Anchetatorii verifică inclusiv informațiile potrivit cărora un cablu electric de înaltă tensiune ar fi căzut în fața camionului, provocând accidentul.