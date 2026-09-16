Un elicopter al unei televiziuni de știri s-a prăbușit marți seara într-o zonă comercială dintr-o suburbie a orașului american Los Angeles, chiar în timp ce filma la locul unui accident mortal de autobuz. Cel puțin trei oameni și-au pierdut viața, au anunțat autorățile locale citate de CNN.

Elicopterul era al postului KNBC din Los Angeles. Aparul de zbor s-a prăbușit puțin înainte de ora locală 19:00 în Chatsworth, un cartier situat la nord-vest de centrul orașului Los Angeles.

Aeronava s-a prăbușit în apropierea mai multor mașini și a două containere mari de marfă, iar un incendiu a izbucnit în urma impactului, a anunțat Departamentul de Pompieri din Los Angeles LAFD. Imaginile video de la fața locului arătau flăcări și coloane dense de fum care se ridicau de la locul accidentului.

Imagini cu momentul prăbușirii

Elicopterul a transmis până în ultima secundă: filma în apropierea locului unde echipele de urgență și echipajele de știri interveneau în urma unui accident mortal de autobuz.

„Știm că este vorba de un elicopter al postului de știri și știm că am pierdut contactul cu colegii noștri”, a declarat în direct prezentatoarea KNBC, Colleen Williams.

Aterior, în seara respectivă, Williams a anunțat că postul de televiziune a pierdut contactul cu echipa elicopterului.

Trei persoane au fost declarate decedate la fața locului, a precizat Departamentul de Pompieri din Los Angeles într-un comunicat, iar o persoană a fost transportată la un spital local. Starea acesteia nu este cunoscută.

Cauza prăbușirii este necunoscută, iar autoritățile nu au precizat câte persoane se aflau în elicopter.

Una dintre cele trei persoane decedate era un „pieton care se afla afară, în parcare”, a declarat reporterilor de la fața locului căpitanul pompierilor din Los Angeles, Branden Silverman.

Silverman a afirmat că elicopterul a fost „grav distrus”.

Conform evidențelor Administrației Federale a Aviației, era vorba despre un Eurocopter AS350 B2 fabricat în 2004 – un elicopter utilitar ușor, cu un singur motor.