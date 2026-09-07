Cel puțin 11 alpiniști au murit după ce o avalanșă a lovit un grup de 33 de persoane în Caucazul de Nord, în regiunea rusă Kabardino-Balkaria. Alte șase persoane au fost rănite, iar șase alpiniști sunt în continuare dați dispăruți. Echipele de salvare desfășoară o amplă operațiune de căutare într-o zonă montană dificilă și afectată de riscul producerii unor noi avalanșe.

Avalanșa s-a produs duminică, în jurul orei locale 17:00, în zona muntelui Mizhirgi, unul dintre cele mai înalte vârfuri din Caucazul de Nord. Grupul de alpiniști se afla în defileul Bezengi, o zonă cunoscută pentru relieful său spectaculos, dar și pentru condițiile dificile de ascensiune.

Potrivit Ministerului rus pentru Situații de Urgență, avalanșa a surprins întregul grup. Impactul a fost devastator, 11 persoane pierzându-și viața. Alte șase persoane au suferit răni, în timp ce zece dintre alpiniști au reușit să coboare singuri de pe munte și să ajungă într-o zonă sigură.

Soarta altor șase persoane rămâne necunoscută

Soarta altor șase persoane rămâne necunoscută. Salvatorii continuă să verifice zona pentru a-i găsi pe cei dispăruți și pentru a recupera victimele. Operațiunea este îngreunată de terenul accidentat și de pericolul producerii unor noi avalanșe.

În cursul zilei de luni, 56 de salvatori participau la operațiunea desfășurată în zona afectată. Echipele specializate încearcă să înainteze către locul în care avalanșa a lovit grupul de alpiniști, însă condițiile de pe munte fac intervenția deosebit de dificilă.

Imagini publicate pe rețelele sociale surprind momentul în care o cantitate uriașă de zăpadă se prăbușește pe versant și se revarsă prin defileu. Înregistrările arată amploarea fenomenului și viteza cu care masa de zăpadă a coborât de pe munte.

Autoritățile ruse nu au oferit, deocamdată, detalii complete despre identitatea victimelor sau despre cauzele exacte care au dus la declanșarea avalanșei. Ancheta și operațiunile de salvare continuă.

Muntele Mizhirgi se află în lanțul Caucazului, într-o regiune montană din sudul Rusiei. Zona este frecventată de alpiniști și turiști atrași de traseele dificile și de peisajele montane, însă ascensiunile implică riscuri importante, inclusiv schimbări rapide ale vremii, căderi de pietre și avalanșe.

Tragedia readuce în atenție pericolele la care sunt expuși alpiniștii în zonele de mare altitudine. În cazul de față, intervenția salvatorilor este cu atât mai complicată cu cât orice deplasare în zona afectată poate declanșa noi alunecări de zăpadă. Operațiunile de căutare vor continua pentru localizarea celor șase alpiniști dispăruți și pentru stabilirea cu exactitate a numărului final al victimelor, scrie cotidianul.ro