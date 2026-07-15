Cel puțin șase persoane și-au pierdut viața într-un incendiu care a izbucnit la etajul al doilea al unui imobil în curs de renovare, din centrul Bruxelles-ului.

La început, incendiul a avut proporții reduse. Însă flăcările s-au propagat într-un puț de lift, spun pompierii, iar mai mulți muncitori care se adăpostiseră acolo și-au pierdut viața. Ore bune după tragedie, locul a fost inaccesibil salvatorilor. Aproximativ 250 de muncitori lucrau în clădire și au fost evacuați rapid.

La locul tragediei a venit printre alți oficiali, și regele belgian Phillippe, ca să stea de vorbă cu salvatorii și muncitorii.