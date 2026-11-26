Cel puțin 30 de persoane și-au pierdut viața miercuri într-un incendiu izbucnit într-un cartier popular din Gizeh, în zona metropolitană a orașului Cairo, a anunțat Ministerul egiptean al Sănătății, revizuind în creștere un prim bilan care indica 21 de morți. Imaginile video autentificate de AFP surprind un foc de amploare și nori denși de fum ridicându-se de la locul dezastrului, în cartierul Warraq.

Cum s-a produs tragedia din Gizeh și intervenția echipajelor de salvare

Incendiul a izbucnit după ce un camion încărcat cu carburant s-a răsturnat pe o autostradă foarte circulată, potrivit presei de stat. Flăcările au cuprins rapid și mai multe vehicule aflate în zonă, printre care și mijloace de transport în comun, după cum arată imaginile de la fața locului.

Aproximativ 40 de ambulanțe au fost trimise de urgență în zonă, a precizat ministerul într-un comunicat, raportând totodată cel puțin 15 persoane rănite care au fost transportate la spital.

Cu zonele sale rezidențiale informale, infrastructura adesea învechită și o densitate ridicată a populației, Egiptul s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe accidente și incendii soldate cu numeroase victime. Întârzierile în intervenția serviciilor de urgență nu sunt nici ele neobișnuite în această țară din Africa de Nord, localnicii preluând adesea inițiativa de a organiza pe cont propriu operațiunile de salvare, inclusiv în metropola Cairo.

În iulie 2025, incendiul produs la un centru de telecomunicații esențial pentru rețeaua de telefonie și internet din Cairo s-a soldat, de asemenea, cu mai mulți morți și răniți.

Totodată, accidentele rutiere sunt frecvente în Egipt, fiind atribuite în special conducerii imprudente, întreținerii deficitare a vehiculelor și aplicării inegale a legii, în condițiile în care regulile de circulație sunt adesea ignorate.

Anul trecut, aproape 6.000 de persoane au murit în accidente rutiere la nivel național, potrivit agenției naționale de statistică din Egipt, iar cu mai puțin de o lună în urmă, o coliziune în care a fost implicat un alt camion de mare tonaj în Gizeh a provocat moartea a 10 persoane și rănirea gravă a altor 24, relatează libertatea.ro