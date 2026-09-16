Cel puțin 3 oameni au murit și doi sunt în stare gravă, după ce elicopterul unei televiziuni de știri s-a prăbușit în Los Angeles, chiar în timp ce echipa filma un accident rutier în care era implicat un autobuz. Cauzele prăbușirii sunt investigate. Atenție urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!



Echipa de știri a postului locat de televiziune NBC4 Los Angeles transmitea imagini în direct în momentul în care se vede cum elicopterul în care se aflau jurnaliștii pierde altitudine, iar filmarea se întrerupe brusc. Totul s-a întamplat cu puțin înainte de ora locală 19.00, într-o zonă din nord-vestul metropolei.

„Un elicopter s-a prăbușit!

Îmi cer scuze, poți repeta?

Este un elicopter prăbușit chiar în afara spațiului aerian.

Este vorba de un elicopter și credem că este al TV4.

Îmi cer scuze, poți repeta?

TV 4 nu mai este cu noi. Credem că cei de la TV4 s-au prăbușit."



Martorii povestesc că imediat după ce elicopterul s-a izbit de sol a izbucnit un incendiu uriaș. Aparatul de zbor s-a prăbușit între două depozite, la doar câteva sute de metri de locul accidentului rutier filmat de echipa de știri.



Colleen WILLIAMS, PREZENTATORE NBC4:„Ne aflăm aici împreună. Știm că este vorba de un elicopter al știrilor și că am pierdut legătura cu oamenii noștri din teren... Și tocmai am primit confirmarea că elicopterul NewsChopper4 s-a prăbușit cu puțin timp înainte de ora 19.000 în Chatsworth. Avem nevoie de câteva minute să ne gândim la ce s-a întâmplat, să procesăm să ne reorganziam...."



Din primele informații, una dintre persoanele decedate în urma prăbușrii elicopterului era un pieton. Patru vehicule și două containere de transport au fost avariate de flăcări, potrivit bilanțului comunicat de pompieri.