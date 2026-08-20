Tragedie într-o mină de aur din Republica Centrafricană. Peste 100 de oameni au murit după ce mai multe galerii subterane s-au prăbușit, în urma ploilor puternice, iar terenul de la suprafață a alunecat.

Accidentul s-a produs la mina artizanală Zamboyé, în vestul țării în apropierea frontierei cu Camerunul. Salvatorii continuă să caute victime printre dărâmături.

Mai mulți oameni au fost răniți, iar unele persoane sunt în continuare date dispărute. Autoritățile locale spun că bilanțul victimelor ar putea crește.

Mina era exploatată în condiții artizanale, fără măsuri suficiente de siguranță. Astfel de accidente sunt frecvente în Republica Centrafricană, unde mii de oameni lucrează în mine mici și slab reglementate.