Trapperul Ian a fost reținut duminică de poliția din București, după ce a fost filmat urinând pe scenă, în timpul concertului susținut vineri seară alături de Azteca, la Arenele Romane, au declarat surse judiciare pentru HotNews.

Artistul a fost reținut pentru 24 de ore de poliția din București, după ce a fost audiat duminică, au precizat surse judiciare pentru HotNews.

„În urma imaginilor apărute în mediul online, polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea unei fapte susceptibile a întruni elementele constitutive ale infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat persoana în cauză, aceasta fiind invitată la sediul Secției 14 Poliție, în vederea efectuării de verificări și audieri”, a anunțat duminică poliția din București, într-un comunicat, fără a-l numi pe artist.

Surse judiciare au declarat pentru HotNews că este vorba despre trapperul Ian, care a fost dus la audieri.

Reacția organizatorilor concertului lui Ian

Concertul de la Arenele Romane a fost organizat de Hip Hop Takeovers, care a transmis că se „retrage din organizarea următoarelor concerte ale turneului Ian & Azteca”.

„Vă mulțumim tuturor celor care ați fost la Arenele Romane. În spatele acelei seri au stat luni de muncă și oameni care au pus suflet în fiecare detaliu, de la scena 360° până la siguranța publicului. Suntem mândri de echipele care au făcut-o posibilă”, au scris organizatorii concertului, pe Instagram, după reținerea lui Ian.

Organizatorii au mai anunțat că informațiile despre bilete și rambursări vor fi comunicate începând de săptămâna următoare.

Artistul, cu aproape 300.000 de ascultători lunar pe Spotify, poate fi văzut în înregistrările realizate din public la marginea scenei, unde, la un moment dat, urinează. „Bă, ești prost? Se p**ă ăsta pe scenă. Ați mai văzut așa ceva?”, spune Azteca, potrivit imaginilor.

Ian este unul dintre cele mai cunoscute nume ale scenei trap din România. Artistul a participat în trecut și la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de Pro TV.

Cea mai cunoscută piesă solo a artistului are 28 de milioane de vizulaizări pe YouTube, iar alta, împreună cu Azteca, 36 de milioane.