Bucureștenii nu au voie să circule cu trotinete electrice, biciclete electrice, hoverboard-uri sau alte vehicule motorizate pe aleile parcurilor. Poliția Locală anunță că face controale în Cișmigiu, Herăstrău, Tineretului, Circului și Carol, iar cei care nu respectă interdicția pot fi amendați cu până la 500 de lei. De la intrarea în vigoare a noilor reguli au fost aplicate 175 de sancțiuni, în valoare totală de peste 30.000 de lei.

Parcul poate părea un loc mai sigur decât strada pentru un copil care merge cu trotineta electrică. Nu sunt mașini, viteza pare mai ușor de controlat, iar părintele îl poate supraveghea. În București însă, circulația vehiculelor electrice pe aleile parcurilor este interzisă, indiferent de vârsta celui care le conduce, transmite totuldespremame.ro.

Poliția Locală a Municipiului București anunță că desfășoară acțiuni de informare și control în parcurile Cișmigiu, Herăstrău, Tineretului, Circului și Carol. „Stăm de vorbă cu oamenii și le explicăm că nu au voie să circule în parc cu niciun fel de vehicul motorizat, inclusiv electric”, precizează instituția.

Ce vehicule sunt interzise în parcuri

Interdicția nu se referă doar la trotinetele electrice. Pe aleile parcurilor nu este permisă circulația cu:

trotinete electrice;

biciclete electrice;

hoverboard-uri;

mopede;

dispozitive autobalansate.

Regula a fost introdusă prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 458/2025, adoptată la 30 octombrie 2025. Documentul a modificat normele privind protecția spațiilor verzi din Capitală, aprobate inițial prin HCGMB nr. 304/2009.

Cei care circulă cu astfel de vehicule în parcuri riscă amenzi de până la 500 de lei. Potrivit Poliției Locale, controalele desfășurate de la intrarea în vigoare a noilor reguli, atât în parcuri, cât și în imediata apropiere a acestora, au dus la aplicarea a 175 de sancțiuni. Valoarea totală a acestora depășește 30.000 de lei.

Pentru copiii sub 14 ani, trotineta electrică este interzisă și pe drumurile publice

Interdicția din parcuri se aplică tuturor utilizatorilor. În afara lor, Codul rutier stabilește că o trotinetă electrică poate fi condusă pe drumurile publice numai de persoanele care au împlinit 14 ani.

Acolo unde există piste pentru biciclete, acestea trebuie folosite. În lipsa lor, trotinetele pot circula numai pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru vehicule este de 50 km/h. Circulația pe trotuar este interzisă dacă nu există o pistă special amenajată. De asemenea, nu este permis transportul unei alte persoane pe trotinetă.

Pentru copiii cu vârste între 14 și 16 ani, casca de protecție este obligatorie atunci când se deplasează pe partea carosabilă. Medicii recomandă însă purtarea ei la fiecare deplasare, indiferent de vârstă și de locul în care este folosită trotineta.

Medic ortoped: „La 25 km/h copilul nu mai cade, este proiectat”

Măsura vine într-o perioadă în care medicii pediatri avertizează că accidentele cu trotinete electrice au devenit o prezență obișnuită în camerele de gardă. Dr. Alin Gabriel Sterian, medic ortoped pediatru la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, declara recent pentru Totul Despre Mame că în sezonul cald există prezentări zilnice provocate de astfel de accidente.

„Spre deosebire de trotineta clasică, cea electrică atinge ușor 25 km/h, unele modele chiar mai mult, iar la această viteză un copil nu mai cade, ci este proiectat”, explică medicul în interviul acordat Totul Despre Mame.

Printre leziunile întâlnite cel mai des se numără fracturile de antebraț, cot, pumn și claviculă, dar și fracturile membrelor inferioare, plăgile și escoriațiile întinse. Cele mai periculoase sunt traumatismele craniofaciale, care pot provoca comoții cerebrale, fracturi faciale sau leziuni dentare.

„Greșeala fundamentală este percepția că trotineta electrică este o jucărie. Nu este o jucărie, ci un vehicul”, avertizează ortopedul. Acesta recomandă respectarea limitei legale de vârstă, purtarea căștii și a echipamentului de protecție, deplasarea unui singur copil pe trotinetă și coborârea de pe vehicul la trecerile de pietoni.