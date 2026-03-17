Operațiunea militară a Statelor Unite și a Israelului împotriva Iranului a împiedicat izbucnirea celui de-al Treilea Război Mondial, a declarat președintele american Donald Trump, scrie digi24.ro

Potrivit acestuia, dacă nu ar fi luat decizia de a ataca Republica Islamică, Teheranul ar fi intrat în posesia armelor nucleare în decurs de o lună, cu care ar fi lovit Israelul și alte țări din Orientul Mijlociu.

„Ar fi început un război nuclear, care s-ar fi transformat în cel de-al Treilea Război Mondial. Și, ceea ce este și mai important, ar fi fost un război după care pur și simplu nu ar mai fi rămas nimic”, a spus Trump în timpul unei discuții cu jurnaliștii.

Anterior, șeful Casei Albe a declarat că a luat decizia de a lovi Iranul pentru a împiedica Teheranul să obțină arme nucleare, pentru a distruge complet industria rachetelor țării și flota sa militară.

În același timp, potrivit surselor Axios, Trump se aștepta la o victorie rapidă și evidentă. Conform previziunilor Casei Albe, războiul nu trebuia să dureze mai mult de patru-șase săptămâni, dar acum administrația se pregătește pentru un conflict mai îndelungat.

Trimisul special al președintelui SUA, Steve Whitcoff, a afirmat, după începerea operațiunii militare, că în cadrul negocierilor care au precedat atacurile, partea iraniană a declarat că dispune de o cantitate suficientă de uraniu îmbogățit pentru fabricarea a 11 bombe nucleare.

Potrivit acestuia, negociatorii iranieni au declarat părții americane că au „dreptul inalienabil” de a îmbogăți combustibil nuclear. Operațiunea SUA și Israelului împotriva Iranului a început în dimineața zilei de 28 februarie.

Una dintre primele lovituri aeriene l-a ucis pe liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, precum și pe câțiva oficiali militari de rang înalt care se aflau lângă el.

După aceasta, Iranul a intensificat atacurile asupra bazelor americane din Orientul Mijlociu și asupra Israelului. În plus, Teheranul a blocat de fapt Strâmtoarea Ormuz, prin care se efectuează aproximativ 20% din livrările mondiale de petrol și până la 30% din livrările de gaz natural lichefiat (GNL). Această rută maritimă este considerată una dintre cele mai importante artere energetice ale planetei.

Anterior, Trump a făcut apel la țările europene și la China să ajute la deblocarea strâmtorii, pentru a reduce prețurile la combustibili, care au crescut brusc.