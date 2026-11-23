Statele Unite ar putea oferi Ucrainei garanții de securitate, dar în anumite condiții. Una ar fi să nu contravină intereselor naționale ale Americii. Condițiile au fost anunțate de Donald Trump, prin intermediul emisarilor săi. De partea cealaltă, Volodimir Zelenski spune că nu a primit răspunsuri clare despre cine va apăra Ucraina în cazul unui nou atac și ce ajutor vor oferi aliații.

Jared Kushner a publicat pe rețeaua X condițiile în care Donald Trump ar accepta să ofere Ucrainei garanții de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al NATO. În primul rând, aceste angajamente trebuie să servească intereselor naționale ale Statelor Unite și să fie aprobate de Trump, cu respectarea procedurilor constituționale și a celor din Congres. În al doilea rând, garanțiile nu pot fi negociate separat de viitoarea arhitectură de securitate europeană. Aceasta trebuie să facă foarte puțin probabilă o nouă invazie rusă și să includă mecanisme concrete de descurajare, comunicare în situații de criză, transparență militară și reducere a tensiunilor.

Mark RUTTE, SECRETARUL GENERAL AL NATO: „Coaliția de voință, condusă de francezi, britanici și germani, trebuie să se asigure că, indiferent de ce se va întâmpla, dacă Ucraina nu va deveni membră NATO, va primi garanții de securitate puternice, susținute de Statele Unite.”

Totodată, Kushner a precizat că garanțiile trebuie să fie concrete, credibile și consemnate clar în documente. Ele ar urma să fie susținute de mecanisme de descurajare a Rusiei, canale permanente de comunicare în situații de criză și măsuri care să prevină escaladarea. Planul trebuie să includă și obligații reciproce, verificabile, iar angajamentele Statelor Unite și ale Europei să fie însoțite de un plan de reconstrucție și dezvoltare economică pentru Ucraina. În timpul reuniunii de la Bruxelles, la care a participat prin videoconferință, Volodimir Zelenski a insistat că Ucraina are nevoie de garanții reale, nu doar de promisiuni.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Avem nevoie de răspunsuri la câteva întrebări foarte clare. Ce țări vor sprijini Ucraina dacă va fi atacată din nou? Ce vor face exact partenerii noștri ca răspuns? Ce trupe vor fi staționate din timp pe teritoriul nostru? Cât va costa totul și va funcționa cu adevărat? Toate aceste lucruri nu sunt simple.”

Discuțiile despre garanțiile de securitate s-au intensificat după ultimele negocieri privind încheierea războiului și vizita emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova. După întrevederile cu Vladimir Putin, Kushner a spus că Rusia este dispusă să discute despre garanții pentru Ucraina, inspirate de articolul 5 al NATO. Moscova nu a confirmat însă public că acceptă o asemenea formulă, iar poziția sa rămâne una dintre marile necunoscute ale negocierilor.